Maria De Filippi, il brutto male entrato in casa sua: “paura e sofferenza” | Molto grave

Maria De Filippi e il brutto male che ha sconvolto l’animo della conduttrice: ecco di cosa si tratta e quanto è grave

Semplice, sincera e leale, un mix di caratteristiche che oggi è difficile trovare in televisione: proprio così che possiamo descrivere una conduttrice come Maria De Filippi. Una donna forte e in grado di comunicare con gli spettatori ottenendo, nei suoi programmi, sempre un ottimo riscontro in termini di share. Tra i format più seguiti dal pubblico possiamo citarne alcuni come Uomini e Donne, il talent Amici e il famoso C’è posta per te. Nonostante il successo, però, un brutto male è entrato in casa sua sconvolgente la sua serenità.

Inizialmente, il sogno di Maria non è sempre stato quello di fare televisione, anzi; la donna, dopo aver conseguito la laurea in Scienze delle finanze con il massimo dei voti, avrebbe tentato la strada della magistratura, trovando lavoro poco dopo, in una società di videocassette. In un convegno sulla pirateria musicale, lì che cambia la sua vita: fa un incontro con il giornalista professionista allora già famoso Maurizio Costanzo. L’uomo, infatti, propone di lavorare per lui come assistente.

Visto il talento di Maria, questa posizione dura davvero poco. Le viene proposto di condurre il famoso talk show Amici (un format totalmente diverso da quello attuale), dove Maria dimostra la sua professionalità assoluta, vincendo il Telegatto per la Migliore trasmissione televisiva con intrattenimento ospiti. A seguire, cominciano una serie di successi professionali che oggi hanno fatto si che la De Filippi diventasse la Regina della televisione italiana per eccellenza.

I suoi programmi, oggi, sono diventati il culto della televisione italiana e, nonostante questo, non sono mancati momenti davvero tristi per la conduttrice. Infatti, una malattia è entrata in casa sua e ha riguardato il suo cagnolino Ugo.

Il dramma vissuto da Maria De Filippi

Una grande professionista dello spettacolo è la conduttrice Maria De Filippi che, con le sue trasmissioni ha sempre ottenuto lo share davvero molto alto e più che soddisfacente per le reti Mediaset. Nonostante questo, però, Maria nutre tanto amore verso gli animali e possiede due cagnolini di nome Ugo e Filippa, due bassotti a cui Maria tiene particolarmente.

Proprio Ugo ha dovuto combattere contro diverse patologie, tra cui anche un’epatite cronica, Ai microfoni del magazine Chi, la conduttrice ha voluto raccontare le difficoltà nell’affrontare la malattia.

Maria ha confessato: “Lui è sopravvissuto a tutto e per me è stata paura e sofferenza. Se l’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male”.