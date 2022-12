Fiorella Pierobon, da super annunciatrice tv alla sparizione completa: ecco come si è ridotta | Completamente irriconoscibile.

Fiorella Pierobon ha vissuto un periodo di estrema fama in passato. Infatti, era una delle annunciatrici tv più conosciute d’Italia. Quello con lei era un appuntamento quotidiano. Poi, all’improvviso, è sparita dalla televisione e la sua vita è cambiata drasticamente. Ecco che fine ha fatto la donna e com’è ora.

Fiorella Pierobon sembrava dover brillare nella televisione italiana e avere un futuro molto promettente. Infatti, esordisce giovanissima, appena adolescente nella rete locale di Milano Telealtomilanese nel programma cult Tutto uncinetto. Conquista immediatamente il pubblico, infatti viene ben presto richiesta da altre emittenti televisive, sempre più importanti.

Alla fine, riesce ad approdare in Mediaset, lavorando per il canale Italia 1 insieme a Gabriella Golia nel 1981. Quello è solo l’inizio poiché da quel momento in poi inizia una grandissima crescita professionale per la donna. Infatti, dopo poco meno di un anno, viene scelta da Mike Buongiorno per la trasmissione QuizBis e successivamente anche per Superflash.

Poi arriva la proposta che la rende iconica e la fa entrare nelle case degli italiani per ben 20 anni: l’annunciatrice. Infatti, ogni pomeriggio annunciava al pubblico del piccolo schermo i programmi previsti per la prima serata. Lei e le altre giornaliste sono diventate il simbolo di un’epoca che però è finita a partire dagli anni 2000. Infatti, Fiorella Pierobon ha dato le dimissioni nel 2003.

Non tutti sanno che l’annunciatrice ha anche fatto la cantante per un certo periodo. Infatti, nel 1991 ha pubblicato un cd dall’eloquente titolo: “L’affascinante gioco della seduzione”. Inoltre, ha composto anche altri singoli come Segni nel cuore, Resta come sei, Manchi solo tu, In un mondo libero, In una notte di luna. Ha anche debuttato nel cinema con il film Ci hai rotto papà.

Fiorella Pierobon: ecco come si è ridotta oggi

Fiorella Pierobon per circa 20 anni è entrata quotidianamente nelle case degli italiani. Infatti, tra le annunciatrici era davvero molto amata. Solitamente era sempre molto precisa e puntale mentre annunciava la programmazione della prima serata.

Nonostante la grande notorietà conquistata nel corso degli anni, ha scelto di non proseguire nel mondo della televisione per dedicarsi a quello che amava di più: dipingere. Infatti, la donna nel 2007 ha deciso di aprire una Galleria d’arte in Francia.

Il suo lavoro principale adesso è quello di vendere e far conoscere la sua arte. Infatti, ha fatto delle mostre in tutto il mondo sia in musei che gallerie. Fiorella Pierobon è davvero una grande artista.