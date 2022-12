Paola Barale, sta male: “non c’è la faccio con il respiro” | Purtroppo non ce l’ha fatta

Paola Barale ha confessato in diretta di non stare bene, purtroppo non ce l’ha fatta: andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto

Bella come il sole, nel corso degli anni ha raggiunto il clamoroso successo proprio a Domenica In, per via di una somiglianza negli anni novanta ad una popstar internazionale, stiamo parlando di Madonna. In molti si chiederanno quanti personaggi somigliano a delle star, una di quelle è proprio Paola Barale. Oggi, di nuovo presente in televisione, la donna si è rimessa in gioco nel noto programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, in coppia con Roly Maden. Purtroppo, però, ha annunciato in diretta televisiva un infortunio che ha preoccupato, in parte, il mondo del web.

La donna, quindi, ha avuto il successo grazie alla famosa somiglianza con la cantante anche se, questo ha fatto di lei, pian piano un vero e proprio personaggio televisivo. Il successo arriva grazie alla partecipazione del noto programma Odience, scritto e ideato da Antonio Ricci, a cui fanno seguito alcuni programmi televisivi di successo di Mike Bongiorno, dove la donna svolge l’attività di valletta. Tra i più importanti possiamo citare La ruota della fortuna, Tutti x uno , Festival italiano e i due spin-off de La ruota della fortuna, ossia La ruota d’oro e La ruota mundial.

Qualche tempo fa, la donna è stata legata sentimentalmente a Raz Degan un amore durato quindici anni fatto di passione profonda per la natura e i viaggi. La coppia però si separa e oggi la donna è single. In una intervista di qualche tempo fa, la Barlae ha confessato. “Di amore ce ne è stato uno solo importante e forse ce ne sarà solo uno, a meno che non incontri qualcuno ancora più fuori di testa di Raz, ma la vedo dura! Non sono alla ricerca di un compagno. Nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”.

Dopo anni lontana dal piccolo schermo, la showgirl ha deciso di mettersi in gioco nel noto programma del sabato sera di Ra 1, Ballando con le stelle. Purtroppo, nonostante le due performance molto positive applaudite dal pubblico e dai giudici, la donna ha dovuto prendere una drastica decisione dopo quanto avvenuto in diretta televisiva.

Il dramma di Paola Barale a Ballando con le stelle

La splendida Paola Barale, purtroppo si è ritirata dalla semifinale del programma a causa di un infortunio di non poco conto. Infatti la donna ha delle costole incrinate e la situazione, oggi, non è delle migliori.

Il dottore le ha assolutamente sconsigliato di danzare affermando: “Il medico non mi ha dato l’ok per ballare e quindi stasera non posso ballare”.

In molti hanno provato a convincere la donna a restare, come Sara Di Vaira ma la diretta interessata non ha fatto alcun passo indietro specificando: “Io mi sono impegnata molto il Charleston all’inizio non mi piaceva invece alla fine si, ma non c’è la faccio con il respiro e con il fiato. Io avevo voglia di esibirmi perché mi sarebbe piaciuto esibirmi con un ballo che mi piaceva”.