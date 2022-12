Alessandro Del Piero, il matrimonio crollato con la moglie Sonia: esce fuori la verità

L’ex calciatore, volto della squadra bianconera, in crisi con la moglie Sonia. Cosa è successo nella loro coppia?

Alessandro Del Piero è stato a lungo il volto della Juventus; soprannominato Pinturicchio per le sue abilità in ogni movimento come il pittore, nella sua carriera calcistica ha vinto diverse coppe e riconoscimenti. Per citarne qualcuno, un campionato di serie B e 6 scudetti, una Champions League e una Coppa Italia. E poi 4 Supercoppe Italiane, una Coppa Uefa, una Coppa Intertoto e una Supercoppa Europea.

Ma tutti gli appassionati ricorderanno Del Piero sollevare la Coppa del Mondo nel 2006 assieme alla Nazionale Italiana, nella quale vanta 91 presenze. Ma nel 2014 ha deciso di abbandonare il mondo del calcio, e si è dedicato ad altro. Dal 2005 è sposato con Sonia Amoruso dalla quale ha avuto tre figli: Tobias, nato a ottobre 2007, Dorotea nata a maggio 2009 e infine Sasha, nato a fine dicembre del 2010.

Alessandro Del Piero oggi

L’ex calciatore oltre ad aver lasciato il calcio ha lasciato anche l’Italia. Volato oltreoceano, vive a Los Angeles nel quartiere dei vip a Bel Air, in una immensa villa da quasi 6 milioni di dollari che vanta, a quanto pare, ben cinque camere da letto, sei bagni, una spa con piscina e una sala cinema.

Cosa fa Alessandro Del Piero in America? Si è dedicato alla ristorazione e ha aperto il ristorante N10, punto di ritrovo di diversi sportivi e volti noti del cinema. Ma non solo, assieme a Patrick Dempsey, star di Gray’s Anatomy, medical drama americano, ha fondato il team automobilistico Dempsey/Del Piero Racing. Ma non ha abbandonato del tutto il mondo del calcio, ha infatti lanciato una nuova squadra calcistica in California, la 10 FC, e gestisce tre scuole a Los Angeles e a New York, tutte giovanili.

Matrimonio in crisi

Nel 2018 pare che la coppia formata da Del Piero e sua moglie Sonia sia entrata in grave crisi, tanto da temere un divorzio. A darne notizia all’epoca è stato il noto settimanale Chi, affermando che i due vivessero separati e che, di ritorno in Italia, soggiornassero in città diverse, lei a Torino e lui a Milano.

In seguito la crisi è rientrata, e i due sono tornati assieme. Ma da allora si sono rincorse spesso le voci che li vedono nuovamente sul punto di divorziare, anche recentemente sono stati dati per separati.

Ma a mettere la parola fine al gossip sono stati i diretti interessati che, pur senza mai pronunciarsi, ora come allora, hanno pubblicato diversi scatti che li immortalano assieme felici più che mai. Non si conoscono infatti i motivi della temporanea separazione dei coniugi, ma al momento sembra che la coppia sia solida.