Addio Caterina Balivo, purtroppo è successo tutto così: non sembra esserci nulla da fare

La tragica notizia sulla conduttrice in poco tempo ha fatto il giro del web. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Una carriera, quella di Caterina Balivo, cominciata più di 20 anni fa, quando nel 1999 decide di partecipare a Miss Italia. Una decisione che si è rivelata azzeccata, visto che è proprio questa esperienza a farla entrare ufficialmente nel mondo dello spettacolo.

Classe 1980, la conduttrice nasce e cresce a Secondigliano, che dopo il diploma classico decide di lasciare per studiare all’Università Orientale di Napoli, dove s laurea in Scienze internazionali e diplomatiche.

Poco dopo partecipa al concorso di bellezza più noto del Bel Paese, Miss Italia. Anche se non ne esce vincitrice, questo è stato per lei un vero e proprio trampolino di lancio, che le ha permesso di approdare in Rai.

Negli ultimi anni ha presentato diversi programmi di successo come Vieni da Me. Ma la Balivo non si è limitata solo alla conduzione. Infatti nel 2022 entra a far parte della giuria de Il Cantante Mascherato, nota trasmissione di Rai e condotta da Milly Carlucci. Giunto ormai alla terza stagione, la Balivo è affiancata da Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

La tragedia di Caterina Balivo

Nell’ultimo periodo si è dedicata anche alla conduzione di due show, Lingo, parole di gioco e Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?. Il primo, in onda su La7, è un quiz dove si sfidano 4 diverse coppie di concorrenti. Il secondo programma invece viene trasmesso su TV8, e cerca di dare una mano ad alcuni genitori di trovare la propria anima gemella, con l’aiuto dei propri figli.

Entrambe le trasmissioni sono andate in onda per la prima volta nel 2022 sotto la guida di Caterina. Un’inizio però che non ha dato i frutti desiderati. Infatti gli ascolti non sono mai decollati. Anche se la situazione sembra essere migliorata da inizio novembre, in termini di share la situazione è ancora molto deludente.

La concorrenza con gli altri show non aiuta di certo. Lingo infatti se la deve vedere con Caduta Libera, condotto dall’immancabile Gerry Scotti, mentre su Rai 1 ogni sera ritroviamo Flavio Insinna con la sua celebre Eredità, che si attesta sempre sopra il 20% di ascolti. Anche Chi vuole sposare mia mamma o mio papà non è partito nel migliore dei modi. Nel giro di due mesi ha subito già diverse variazioni di orario, non riuscendo mai ad oltrepassare la barriera del 2%. In questo momento la Regina di ascolti ha dovuto dire addio al suo momento di gloria, ma chissà in futuro la situazione potrebbe migliorare.