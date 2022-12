Paolo Bonolis, una vera tragedia per tutti i telespettatori: non c’è stato nulla da fare | Dobbiamo dirgli addio

Paolo Bonolis e la tragedia senza fine che lascia sbalorditi il pubblico e i fan dei suoi programmi: ecco cosa è successo

Uno dei conduttori che tra le tante caratteristiche è il mago dello share, i quanto i suoi programmi sono stati sempre una valvola di sfogo e spensieratezza per i fan è proprio lui, Paolo Bonolis. Un uomo che oltre aver vinto il Guiness dei primati per le 332 parole pronunciate in un minuto, ha saputo valorizzare i programmi stando sempre al passo con i processi evolutivi dei media. Purtroppo, però, una notizia ha sconvolto l’opinione pubblica lasciando tutti senza parole.

Originario di Roma, la strada di Paolo Bonolis non è stata sin da subito caratterizzata dal successo televisivo o nel modo dello spettacolo. L’uomo, dopo essersi laureato in Scienze delle finanze con il massimo dei voti, ha anche confessato che forse avrebbe dovuto più viaggiare che studiare interi manuali. Il suo esordio è avvenuto al programma 3..2..1.. contatto con la famosa mascotte rosa, oggi divenuta culto della televisione italiana.

Il successo di questo programma ma soprattutto di lui in forma di conduttore è avvenuta in maniera del tutto inaspettata. L’uomo, aveva accompagnato un suo amico al provino e, rimasto solo, un autore lo convinse ad effettuare il provino, specificando alla domanda “Cosa sa fare” la fatidica risposta “Niente”. Qualche giorno dopo, venne contattato dalla redazione che le propose di diventare conduttore del programma e, sotto consiglio di suo papà, accettò.

Da allora il resto è storia. Oggi Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana per eccellenza. I suoi programmi hanno fatto la storia e, più di una volta, ci ha tenuto a sottolineare che in generale la tv aveva bisogno di un velo di spensieratezza soprattutto nei game show, è stato questo il segreto del suo successo. Nonostante ciò, però, ha dovuto comunicare una triste notizia che ha lasciato senza parole i fan.

Paolo Bonolis, il risultato è dei peggiori: ecco cosa è successo

Il conduttore Paolo Bonolis, durante una ospitata nel famoso programma di Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno, ha voluto sottolineare che uno dei famosi programmi che ha riscosso molto successo non si realizzerà più: stiamo parlando de Il Senso della vita, in onda su Canale 5 qualche tempo fa in seconda serata.

Nel dettaglio, il conduttore ha pronunciato le seguenti parole: “Non credo sia possibile perché non rientra nei parametri economici dell’azienda Mediaset”.

Qualche tempo fa, infatti, Bonolis aveva specificato che era inutile trasmettere un programma in seconda serata, poiché i programmi di oggi finiscono già verso l’1 e il tutto è considerato senza senso.