Ylenia Carrisi, esce fuori il video inedito: Romina Power l’ha fatto davvero

La figlia scomparsa di Al Bano e Romina Power torna a far parlare di sé. Adesso spunta un video inedito che la riguarda

Ylenia Carrisi è un nome tristemente noto; la figlia di Al Bano e Romina Power come risaputo è scomparsa nel nulla il 31 dicembre 1993 da New Orleans. Il suo corpo non è mai stato trovato e diverse sono state le ipotesi sulla sua scomparsa. Qualcuno ha asserito di averla vista gettarsi nel Mississippi, ma di fatto non ci sono prove che sia morta.

Ylenia ha 23 anni quando scompare, ed è una studentessa del King’s College di Londra ad un passo dalla laurea. Come ha ricordato la mamma in una toccante intervista a 7 : “Le avevano già offerto un posto come insegnante, per quanto era brillante la sua intelligenza. Però ha scoperto un tradimento del fidanzato ed è scappata via. Non voleva più sapere niente. Con me si manteneva in contatto”.

La scomparsa

Ylenia stava attraversando quindi un momento difficile, come ha confessato la mamma: “L’ultima volta che l’ho sentita era Capodanno, ha fatto gli auguri alla nonna e questo testimonia che stava bene… Era scappata in Belize da diverso tempo. Viveva in una capanna sulla spiaggia”.

Ma mentre la mamma continua a cercarla, a sperare in un ritorno, il papà Al Bano nel 2013 ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta in data 31 dicembre 1993, dichiarata poi il 1º dicembre 2014. Ha dichiarato infatti: “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, ‘io appartengo all’acqua’. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte”.

A mantenere vive le speranze della Power c’è la sua convinzione che Ylenia sia trattenuta da qualcuno: “In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa. Secondo me lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni dalle quali è difficile uscire, è difficile scappare. Non è capitato solo a Ylenia, succede a tante ragazze, purtroppo”.

Il video inedito di Ylenia Carrisi

Ma, come detto, Romina non si rassegna e ogni anno il 29 novembre in occasione del compleanno di Ylenia pubblica qualcosa in ricordo della figlia sui social. Lo scorso anno ad esempio ha condiviso una foto che ritrae la figlia piccolissima e le toccanti parole: “Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di questa madre non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti”.

Anche quest’anno quindi, in occasione di una ricorrenza che dovrebbe essere gioiosa e festeggiata ma che invece non fa che acuire il dolore della perdita, Romina ha postato un breve video in cui ha raccolto delle immagini che ritraggono i più bei momenti della vita di Ylenia. Un toccante video inedito per tenere viva la memoria di una ragazza scomparsa nel fiore degli anni.