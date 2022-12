Aurora Ramazzotti, alla fine fa uscire la bomba su Tomaso Trussardi: ecco cosa mi faceva

Aurora Ramazzotti non ce l’ha fatta più e ha rivelato tutto quello che ha passato con l’ex compagno della madre.

Dopo mesi dall’annuncio della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la conduttrice milanese ha deciso finalmente di vuotare il sacco. I due a quel tempo erano considerati una delle coppie più amate e apprezzate dal pubblico.

Sono convolati a nozze nell’ottobre del 2014, circondati da entrambe le famiglie e dagli amici più cari. Presente ovviamente anche Aurora, che Michelle ha avuto dal suo ex marito Eros Ramazzotti, con il quale è rimasta in ottimi rapporti.

Un matrimonio quindi memorabile per l’imprenditore bresciano e la conduttrice italo-svizzera, che però alcuni mesi fa si è definitivamente concluso. Ma l’annuncio della separazione non è arrivato all’improvviso.

Infatti già da tempo giravano alcune voci su una presunta crisi. I due, a quanto pare, vivevano già separati: Tomaso è rimasto nell’abitazione che condivideva con la Hunziker, mentre quest’ultima si è trasferita a Milano con le due figli Sole e Celeste, avute da Trussardi. Finora non abbiamo mai saputo quale rapporto si fosse instaurato tra Aurora e il patrigno. Solo ora sono spuntati alcuni dettagli che hanno subito fatto il giro del web.

La confessione di Aurora Ramazzotti

Tra Michelle e Tomaso le cose non andavano bene già da un po’, ma negli ultimi tempi la situazione è andata sempre più a deteriorarsi. Però i due hanno voluto resistere il più possibile soprattutto per il bene delle loro due figlie di 9 e 7 anni. La causa della separazione non è mai stata resa nota. C’è chi ha dato la colpa ad una presunta diatriba tra la madre di Trussardi e Michelle, c’è invece chi ha incolpato la difficile situazione lavorativa dell’imprenditore, cominciata durante la pandemia.

In ogni caso le vere motivazioni non sono state ancora rese pubbliche. Questo anche per proteggere le figlie, con le quali l’imprenditore è rimasto in buoni rapporti. Però, non si può dire la stessa cosa di Aurora. Dalle ultime indiscrezioni infatti, sembra che il rapporto tra la giovane influencer e Tomaso si sia incrinato molto tempo fa, ancora prima della crisi matrimoniale con Michelle.

A quanto pare la ventiseienne non avrebbe nemmeno invitato il patrigno al suo compleanno, ma c’è di più. Sembrerebbe anche che il fidanzato di Aurora avesse cominciato a collaborare ad un progetto con lo stesso Trussardi anche se poi questo non sarebbe andato in porto. Insomma, fin dall’inizio della storia tra Michelle e il suo ex marito, Aurora non è mai riuscita ad instaurare un legame stretto con quest’ultimo.