Emma Marrone, la malattia che non lascia scampo entrata nella sua vita: “2 mesi di vita”

La cantate pugliese rivela la terribile esperienza che l’ha segnata profondamente. Il responso dei medici è stato a dir poco agghiacciante.

Era il 2009 quando Emma Marrone ha fatto i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. In quel periodo infatti ha partecipato ad uno dei talent di maggior successo della televisione italiana, Amici dal quale ne è uscita vincitrice.

Una edizione, la nona, davvero memorabile visto che sono stati diversi gli allievi che usciti dallo show sono riusciti ad ottenere un discreto successo, sia nel campo del ballo che in quello del canto. Da questa esperienza comunque la sua carriera è definitivamente decollata.

La malattia di Emma Marrone

In questi ultimi anni è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di italiani, grazie al suo carisma e al suo talento. Un talento che l’ha portata a raggiungere traguardi che mai si sarebbe sognata. Addirittura da ex allieva è passata a giudice della quattordicesima edizione di X Factor, al fianco di Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Nonostante questi splendidi anni passati nel mondo dell musica e dello spettacolo, la Marrone non ha mai dimenticato la brutta esperienza che ha vissuto all’età di 24 anni. Infatti, ancora prima di partecipare ad Amici e diventare famosa, i medici l’hanno informata di una notizia che avrebbe per sempre cambiato la sua vita.

Nel 2008 era stato diagnosticato un tumore all’utero. Una notizia che l’ha scioccata e l’ha gettata nel buio più totale. Non solo, prima di sottoporsi all’intervento per la rimozione del tumore, i medici le avevano detto che se l’interervento non fosse andato a buon fine, le sarebbero rimasti solo 2 mesi di vita.

Secondo quanto dichiarato dalla cantante stessa, qualora l’intervento fosse andato male, prima di andare sotto i ferri ha firmato le carte per la donazione degli organi, all’insaputa dei genitori e della sua famiglia. Una storia drammatica, che pochi conoscono, soprattutto perché accaduta prima di raggiungere la notorietà.

Però la ex allieva di Amici non ha mai smesso di sorridere e di avere quella grinta che l’ha caratterizzata per tutti questi anni, la stessa che i fan hanno imparato ad apprezzare e ad amare. Emma però ricorda benissimo quel giorno: “Il giorno dopo l’intervento ero già un’altra, sentivo di avere vinto io. Mi sono alzata dal letto e mi sono tolta da sola il catetere… Sapevo di essere guarita. Sono crollata solo uscendo all’aria aperta dall’ospedale con la mia stampella. Però sono uscita da vincitrice…”.