Non li riconoscerete mai, oggi sono la famiglia più amata d’Italia: ecco di chi si tratta

La famiglia ritratta nella foto, da cui manca il papà, è famosissima. Provate a scoprire dagli indizi di chi si tratta

Oggi siamo abituati a scattare decine di foto, spesso inutili, ai piatti che mangiamo, a un tramonto, ad un particolare della natura che ci colpisce. E poi i selfie, i vecchi “autoscatto”; tutto questo per due motivi. Il primo, è che oggi è purtroppo pensiero comune che se non mostri sui social tutto quello che fai è come se non esistessi. Il secondo, è che nell’era moderna è tutto digitale.

Chi ha almeno 40 anni infatti ricorda cosa vuol dire sviluppare un rullino fotografico e attendere per poter vedere cosa ha immortalato. Un tempo, sembra parlare di preistoria, la fotografia era tutta un’altra cosa. E la foto che mostriamo oggi ne è un esempio.

La famiglia in bianco e nero

Una foto in bianco e nero e anche abbastanza usurata dal tempo, che mostra di essere stata scattata molti anni fa, e che ritrae uno dei soggetti più belli: una mamma con i suoi tre figli. Manca il papà, che probabilmente è quello che ha scattato la foto, e che se fosse presente nell’immagine sarebbe riconoscibilissimo.

Perché come anticipato quella ritratta nella foto in bianco e nero è una famiglia famosissima che appartiene al mondo dello spettacolo. Lui è un cantante, attore e presentatore, e oggi ha 84 anni. La moglie, anche lei cantante che ha duettato qualche volta con l’uomo, di anni ne 78 e oltre ad essere attrice è oggi anche produttrice di serie televisive.

I figli

Per quanto riguarda i figli, la maggiore ha 57 anni ed è conduttrice radiofonica e ha recitato in qualche serie, il secondogenito ha un anno in meno. E dopo aver cercato di seguire le orme dei genitori, senza riscuotere lo stesso successo, ha abbandonato la strada della musica commerciale e si è avvicinato a quella cristiana, e oggi è scrittore.

L’ultima figlia ha 54 anni ed è la più piccola della famiglia; anche lei attrice, ama stupire e odia le etichette. Porta i capelli rasati “per sentirsi più leggera anche dei pensieri negativi”, ha avuto una brutta malattia ed è dichiaratamente omosessuale. Avete capito di chi parliamo?

Quella ritratta nella foto in bianco e nero è Claudia Mori, insieme ai suoi tre figli, Giacomo, Rosita e Rosalinda, ovvero la famiglia del famoso Adriano Celentano, il molleggiato. Adriano e Claudia, “la coppia più bella del mondo”, come hanno cantato assieme, sono sposati dal 1964, e anche se hanno avuto un periodo di crisi dovuto alle presunte infedeltà di lui, oggi sono ancora assieme, uniti più che mai.