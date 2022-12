GFVip, improvvisa tragedia nella casa: “Mi devono ricoverare”

Panico al Grande Fratello Vip; una delle concorrenti si sente male e chiede di essere ricoverata. Cosa succede nella Casa

Nella Casa più spiata d’Italia succede di tutto. Questa edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata negli anni per tutto ciò che sta regalando ai telespettatori. Tra bullismo e relative espulsioni, squalifiche per bestemmie, amori e liti tra donne, i vipponi non si stanno facendo mancare niente.

Soprattutto in termini di amori, o presunti tali. Le liti tra la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono all’ordine del giorno, poi c’è l’indeciso Antonino Spinalbese che vola di fiore in fiore facendo infuriare Oriana Marzoli che aveva creduto nella loro storia. E poi ci sono loro, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Edoardo e Micol: è amore?

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia negli ultimi giorni si sono avvicinati molto, tanto che lei ha confessato al ragazzo: “Fino alla scorsa puntata tutti pensavano sempre che da parte mia ci fosse amicizia, ma non quel trasporto, nessuno l’ha capito qua dentro. Ho capito che sei una persona importante, ma io ho ancora macelli nella testa. Se io penso alle persone che ho frequentato ultimamente e al mio prototipo… tu sei totalmente lontano, sei un uomo, sei tanto grande rispetto a me, anche il fatto che sei brizzolato… questa cosa io proprio non la guardavo”.

Ma i “macelli nella testa” restano, e i dubbi di Edoardo sul fatto di piacere sul serio alla sorella di Clizia restano, tano che si è sfogato con l’altra coppia del reality, e a loro ha detto: “Io sto nel van da solo e comunque con lei inizia ad esserci una complicità, stasera stai con me e vabbè ha detto si. Se io adesso vado a lavare i piatti e quando finisco ti trovo sotto le coperte in camera è evidente che te non hai voglia. Perché devo essere sempre io a chiedere? Lei non me lo dice mai che vuole stare con me la sera”.

Ma il fatto che si sia sfogato proprio con Antonella, che ha attaccato Micol da quando è entrata, non è andato giù alla bionda che si è molto arrabbiata.

Grande Fratello Vip: il crollo

Durante lo sfogo del Tavassi con Antonella ed Edoardo, Micol, nascosta dietro un muro, ha ascoltato tutto. E ha sentito non solo Edoardo T. affermare che fuori una che si comporta così l’avrebbe già mollata, ma la risposta della Fiordelisi che insiste col dire che la ragazza non è assolutamente interessata a lui.

Questo è stato troppo e così Micol è sbottata: “Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore. Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa. Questa è pure violazione della privacy”. Poi si è chiusa in confessionale e ha continuato ad urlare. Riuscirà Edoardo a farsi perdonare?