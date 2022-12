Antonino Spinalbese, l’ex di Belen prossimo all’intervento: problemi di salute per il gieffino

Il vippone alle prese con un problema di salute potrebbe dover abbandonare la Casa. Di cosa si tratta e come sta

Antonino Spinalbese ha ricevuto nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip una inaspettata sorpresa: l’ingresso di Ginevra Lamborghini. Tra i due c’è come un qualcosa di sospeso, una simpatia che non ha avuto il tempo di sfociare in un rapporto più serio a causa dell’uscita prematura della ragazza.

La Lamborghini infatti è stata squalificata dopo poche settimane dal suo ingresso a causa di alcune frasi poco felici rivolte a Marco Bellavia. Ma i fan della coppia mai iniziata hanno chiesto a gran voce un suo rientro per dare modo di definire questo rapporto. E sono stati accontentati, la ragazza è rientrata per una settimana.

Poco prima di entrare però, ospite a Casa Chi, la cantante ha messo le mani avanti per non creare troppe aspettative e ha dichiarato: “Non tornerò per dichiararmi ad Antonino. Ho dei rapporti in sospeso e spero di portare un po’ di leggerezza, la stessa con la quale entrai all’inizio del programma. Riprenderemo la nostra amicizia, la nostra conoscenza. Lo vedo un po’ perso, vediamo di dargli una raddrizzata. Ma non vado a prendere niente, vado a dare un po’. È innegabile il nostro feeling, mi ritrovai in Casa con tante persone, ho stretto un legame forte con Antonino e Nikita. Sono belli questi rapporti, sono rari. L’intesa mentale c’è stata, è un’intesa grande, un’affinità”.

Il problema di salute

Ma i due hanno rischiato di non incontrarsi affatto, e non è detto che possano frequentarsi a causa di un problema di salute di Spinalbese. La voce di una sua prossima uscita dalla casa del Grande Fratello Vip si rincorre infatti da un po’ di giorni.

Una ciste al coccige, di questo si tratta, che si sarebbe infiammata provocando grande dolore nel parrucchiere che per questo forse dovrebbe uscire per sottoporsi ad intervento. Ma è tutto da decidere; saranno i medici che lo visiteranno a dire se sia necessario l’intervento o se tutto possa essere curato semplicemente con dei farmaci. Tutti attendono il responso della visita che avrebbe dovuto esserci ad inizio settimana.

La gelosia

Nel frattempo Antonino è alle prese con la gelosia di Oriana Marzoli, con la quale ha avuto un flirt nella Casa. La bella venezuelana, che si è decisamente presa una cotta per il parrucchiere, dopo l’entrata di Ginevra gli ha chiesto di limitare gli approcci fisici: “Anche se per te è una cavolata, a me non mi va vederti con lei, mentre vi baciate. Non mi piacerebbe, è normale”.

La risposta del ragazzo era inevitabile: “Qualora volessi farlo, non avrò problemi nel farlo. Non sto facendo soffrire nessuno, è come se mi volessi fare del bene. È inutile che io tutte le volte cerchi di pensare sempre agli altri”.