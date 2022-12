Diletta Leotta, insieme a lui è il ritratto della felicità: finalmente sappiamo chi è il suo vero amore

Diletta Leotta e il ritratto della felicità proprio con lui: ecco svelata l’identità del nuovo ritratto della felicità

In molti la definiscono l’ereditiera della giornalista Ilaria D’Amico, per via della sua grande professionalità e del suo talento dal punto di vista della preparazione calcistica: parliamo di Diletta Leotta, nota conduttrice radiofonica e volto principale della rete Sky. La sua bellezza le ha permesso di partecipare a diversi concorsi di bellezza come Miss Muretto e Miss Italia nel 2009, venendo eliminata alle preselezioni. Ne ha fatta di strada Diletta nonostante questo, e di recente ha fatto parlare il mondo del gossip per alcune foto inedite con un presunto nuovo fidanzato.

La conduttrice è la più piccola di cinque fratelli ed è sempre stata legata particolarmente alla sua famiglia. Suo padre ha sempre rivelato di aver il profondo desiderio di vedere sua figlia conseguire una laurea, tanto che ha spiegato in una recente intervista: “Per riuscire a convincere mio padre che trasferirmi a Roma era la scelta più giusta gli ho promesso che non avrei smesso di studiare e che mi sarei laureata. Ho cominciato a frequentare l’università per lui, poi l’ho fatta soprattutto per me”.

Nel 2020 è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, voluta fortemente da Amadeus, direttore artistico della manifestazione, cui ha recitato un monologo indossando un meraviglioso vestito color giallo. La sua partecipazione, però, è stata criticata dalla giornalista Paola Ferrari che avrebbe dichiarato in una intervista di non essere stata contenta della partecipazione della ragazza spiegando: “A Sanremo non ci devo andare io. Il Festival l’ho già fatto per tanti anni come giornalista. Non chiamate la vecchia Ferrari ma abbiamo altre giornaliste molto brave”.

A far parlare spesso il mondo del gossip, sono state le infinite relazioni della donna con molti personaggi famosi e di successo tra cui Can Yaman, e in una intervista ha rivelato di essere stata davvero innamorata. La storia è finita e oggi, pare che la ragazza abbia trovato un’altra volta l’amore.

Chi è il nuovo amore di Diletta Leotta?

Un’altra volta Diletta Leotta è finita al centro del gossip e dei rumors sul web, per via della presunta nuova storia d’amore con Loris Karius. I due sono stati immortalati dalla rivista Oggi, mentre passeggiano in giro a Milano felicemente abbracciati, senza temere nemmeno un po’ i paparazzi.

Lei, uno dei volti più apprezzati del mondo del calcio e lui portiere in naftalina”, così lo definisce il settimanale Oggi oer via del fatto che non gioca una partita da Febbraio 2021.

I due si sono conosciuti su Instagram, scambiandosi qualche like, fino a vedersi di persona e a formare una delle coppie più belle del calcio. Il paparazzo che si occupa da un pò di Diletta Leotta ha affermato: “Lei non è mai stata così felice di mostrare un fidanzato”.