Pamela Prati, sapete perché copre sempre il suo collo? La foto non lascia dubbi | Ecco la triste verità

Al Grande Fratello Vip la bella Pamela Prati si è fatta notare per i suoi outfit che le coprono sempre il collo. Come mai?

Pamela Prati nuova icona di stile? Sembrerebbe di sì. La bella showgirl è stata protagonista del Grande Fratello Vip in onda in questi mesi, da dove purtroppo è stata eliminata il 10 novembre. Durante la sua permanenza nella Casa la donna ha cercato di farsi conoscere dal pubblico come persona, oltre che come personaggio.

Spesso si è anche raccontata; della sua triste infanzia in una famiglia umilissima e soprattutto di come sia stata una vittima della truffa riguardante il suo finto fidanzato Mark Caltagirone, storia che tutti ricorderanno. Ma non solo.

Pamela Prati e il mistero del collo coperto

A farsi notare maggiormente nella Casa più spiata d’Italia sono stati soprattutto i suoi outfit. Pamela Prati è apparsa, oltre che in gran forma a 64 anni suonati, sempre bellissima ed elegantissima. E sempre con il collo coperto.

Difficilmente è stata vista senza grossi monili o foulard a coprirlo infatti, e in molti si sono chiesti come mai, se fosse una scelta di stile, una pubblicità, o se ci fosse altro sotto. A provare a dare una spiegazione è stata l’ex naufraga Viviana Bazzani che sul suo profilo Instagram ha dichiarato: “Come mai Pamela Prati è sempre coperta sul collo? Alcuni giornali dicono che è una nuova moda glamour, questi accessori che addobbano il collo. Va detto, sono sempre i soliti tre accessori e questo è strano. Si è scoperto che non è uno sponsor, in quanto l’ha comprato lei di sua iniziativa, però dicono perché è una moda. Io penso proprio di no, fammi fare la cattiva”.

E quindi ha affermato: “Non so se avete notato. Pamela Prati si porta bene gli anni ma il viso è cambiato, è tirato. Sapete che dopo i 55 anni iniziamo a penzolare sul collo. Lei no, è tiratissima. Visto che nella chirurgia plastica ancora non c’è la soluzione per tirare il collo, è costretta a coprirlo se no si evidenzierebbe l’età col collo smolliccio. Quale moda. Sempre più bugiarda”.

Insomma secondo la Bazzani Pamela si coprirebbe il collo solo per non mostrare i segni dell’età poichè nulla può la chirurgia per i segni delle mani e del collo.

C’è da dire comunque che secondo la ormai ex coinquilina Antonella Fiordelisi, la Prati cura moltissimo il suo aspetto, tanto che appena sveglia correva a truccarsi per non mostrare il suo volto al naturale. E che si allena tutti i giorni, come si nota anche dal suo fisico scultoreo.