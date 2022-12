Belen Rodriguez devastata proprio dal famosissimo: “L’ho baciata in bocca e ho vomitato per 7 giorni”

Chi ha potuto dire una cosa del genere sul sogno proibito di migliaia di italiani, e non solo? E la bella argentina ha replicato?

Belen Rodriguez è la bella argentina che da qualche anno incarna decisamente il sogno di migliaia di uomini e donne, che la ammirano per la sua indiscutibile bellezza. Ma dopo alcune storie più o meno importanti, l’unico uomo che è riuscito a conquistare il suo cuore è l’ex ballerino Stefano De Martino, sposato nel 2013 e con cui ha avuto il figlio Santiago.

Durante un periodo di crisi e allontanamento Belen ha avuto anche una bambina dal gieffino Antonino Spinalbese, ma poi è tornata con il suo invidiatissimo uomo. Ma c’è un altro uomo che ha dichiarato non solo di aver baciato la bella showgirl, ma che non gli avrebbe fatto un bell’effetto. Di chi si tratta?

Il bacio sgradito a Belen Rodriguez

Parliamo di un personaggio noto del mondo dello spettacolo, che ha confessato questa cosa ai microfoni di La Zanzara su Radio24 stupendo sia i conduttori che gli ascoltatori, perché sentir dire da un uomo “Una volta ho baciato in bocca Belen e ho vomitato per una settimana” non è cosa di tutti i giorni. Poi ha spiegato cosa è successo.

Ad un divertito Cruciani ha raccontato: “Stavamo facendo uno sketch per Quelli che il Calcio dopo la sua uscita dall’Isola dei famosi e a un certo punto ho chiuso la bocca. Lei mi ha aperto la bocca e ha messo la lingua, mi ha dato una slinguata. Sono stato male per una settimana”.

Chi è il personaggio? Si tratta di Cristiano Malgioglio, noto cantante e paroliere. Come ha reagito Belen a questa affermazione?

La risposta di Belen

La bella argentina sui suoi social ha ironizzato: “Questa mattina riflettevo e sono arrivata alla conclusione che piuttosto che mettere la lingua in bocca a Malgioglio mi limono con Roberto Carlino“. Che, per chi non lo sapesse, è un noto immobiliarista che compare nelle pubblicità della sua azienda. Anni fa alcuni cartelloni pubblicitari con Belen sono stati censurati poiché, dicevano, distraevano gli automobilisti. In quell’occasione la donna aveva scritto su Facebook: “Sarò meglio io o la faccia arancione di Roberto Carlino?”.

Non sappiamo quindi se Malgioglio stesse scherzando sul bacio, dato che è un personaggio che ama scherzare e ironizzare. Ha ironizzato anche sulla fine della sua ultima storia d’amore con un turco di 38 anni, quindi più giovane di quasi 40 anni. Ha dichiarato infatti recentemente: “La mia storia d’amore con il mio fidanzato turco è finita. Non si può vivere solo di videochiamate, mi ero rotto le palle. Parlavamo a gesti”.