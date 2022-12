Paolo Brosio, la tragedia inaspettata: “Ero andata a dargli il buongiorno…non respirava più”

Il noto giornalista racconta una tragedia davvero inaspettata. Le sue parole sono da brividi; cosa è successo

Tutti conoscono Paolo Brosio oggi e la sua forte fede, soprattutto nella Madonna, di cui spesso ha raccontato nei programmi di cui è ospite. Ma qualcuno ricorderà anche il Brosio del passato, quello dei festini, le donne, gli eccessi. Come ricorderà il suo esordio in tv, inviato negli anni 90 di Studio Aperto, su Italia 1.

In seguito Brosio è stato una presenza fissa a Quelli che il calcio per circa 4 anni, e lo abbiamo anche visto a L’Isola dei Famosi prima come inviato, nel 2006, e poi come concorrente nel 2019. L’anno successivo è stato al Grande Fratello Vip.

Paolo Brosio: lo choc

Proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è uscita allo scoperto la sua giovanissima fidanzata, Maria Laura De Vitis, di circa 40 anni più giovane e per questo molto criticata. Dopo la fine della loro storia la ragazza si è sfogata al Corriere: “All’inizio sono stata criticata moltissimo. Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona. Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore”.

Una storia che comunque è durata un anno, durante il quale Paolo, da profondo credente, ha cercato di far avvicinare anche la giovane alla fede. Famoso il loro pellegrinaggio a Medjugorje, seguiti dalle telecamere de Le Iene che avrebbero dovuto riprendere la conversione di Maria Laura, che però non è avvenuta.

A spiegare come abbia perso la sua fede è stato Paolo sulle colonne del settimanale Novella 2000, dove ha detto: “Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre…Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più…Per lei è stato un vero e proprio choc”.

L’amore finito

Tra i due oramai l’amore è finito da un pezzo, e Paolo, ospite qualche settimana fa a I Lunatici, trasmissione radiofonica di Rai Radio 2, ha parlato della sua ultima storia: “Oggi sono single, Maria Laura è stata l’ultima fidanzata che ho avuto, una ragazza molto più giovane di me. Ci sono state tante polemiche per la differenza d’età, quando entrano di mezzo i fotografi, le televisioni poi inizi a vedere il rapporto in un’altra maniera. Diventa un incubo”.

E Maria Laura? L’abbiamo vista trionfare a La Pupa e il Secchione nel 2022 in coppia Edoardo Baietti, in seguito ha partecipato a L’Isola dei famosi. Il suo sogno, ha ammesso, è arrivare al Grande Fratello. E chissà che non si avveri.