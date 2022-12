Natalia Estrada, dalla grande tv all’oblio più profondo: oggi è irriconoscibile | Ecco come si è ridotta

La conduttrice di origini spagnole è scomparsa dalle scene ormai da diverso tempo, ma che fine avrà mai fatto?

Negli anni ’90 era tra le conduttrice e attrici più note del Bel Paese, ma da alcuni anni ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. Nata e cresciuta nel Nord della Spagna, ancora adolescente decide di lasciare casa e trasferirsi a Madrid.

Proprio nella capitale comincia a seguire alcuni corsi di ballo e recitazione, riuscendo poco dopo ad approdare sul piccolo schermo. Appare nella nota trasmissione La quinta marcha, ma solo l’anno successivo arriva in Italia con Il nuovo gioco delle coppie, al fianco di Giorgio Mastrota.

Successivamente presenta lo show Grandi Magazzini, e poco dopo inizia a collaborare con un celebre volto della televisione italiana, Gerry Scotti. Insieme conducono Il Quizzone, trasmesso per la prima volta nel 1996 su Canale 5.

Non è però l’unica programma che i due conducono assieme. Infatti l’anno dopo tornano sul piccolo schermo con Scopriamo le carte e La sai l’ultima?, dove nell’edizione del 2000 Gerry viene sostituito da Gig Sabani.

Che fine ha fatto Natalia Estrada?

Come accennato in precedenza, Natalia ha una carriera tutto tondo. Infatti si cimenta anche nella recitazione, quando nel 1996 Leonardo Pieraccioni la sceglie per recitare nell’acclamato film Il ciclone. Proprio quest’ultimo l’ha aiutata ancora di più a farsi conoscere al grande pubblico. Negli anni successivi apparirà anche in altri film come Paparazzi, 883 Jolly Blu e Olé, diretto da Carlo Vanzina. nel 2007 però la svolta. Dopo aver partecipato all’edizione spagnola di Ballando con le stelle, la conduttrice decide di ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

Questa decisione è stata influenzata anche da una sua passione che ha cominciato a nutrire diversi anni prima: l’equitazione. Una passione che ha portato l’Estrada a dedicarsi a tempo pieno alla sua associazione, l’Italian Western Academy, che ha lo scopo di promuovere l’equitazione americana. Da diverso tempo gestisce anche un maneggio, il Ranch Academy, situato nei pressi di Asti, dove vive insieme al suo compagno di lunga data, Andrea Mischianti, che ha sposato nel 2007.

Non si tratta del primo matrimonio per la ex ballerina spagnola. Nel 1992 era convolata a nozze con il conduttore milanese Giorgio Mastrota. Una relazione però terminata alcuni anni più tardi, nel 1998. I due però condividono una figlia, Natasha, che li ha già resi nonni di due bambini. Anche se si è allontanata dalle scene, la Estrada non esclude un suo possibile ritorno. Come ha dichiarato lei stesso, negli ultimi anni le sono state presentate diverse proposte allettanti. Chissà, magari la ritroveremo sul piccolo schermo!