Gerry Scotti, il disastroso incidente in diretta tv: sangue dappertutto

L’incidente che ha coinvolto il conduttore milanese ha scioccato i presenti in studio. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Gerry Scotti è senza ombra di dubbio uno dei presentatori più amati e apprezzati d’Italia. Ha passato la sua carriera decennale sul piccolo schermo, cimentandosi anche nella recitazione. Come dimenticarsi di Finalmente Soli, la celebre serie televisiva con Maria Amelia Monti e terminata nel 2004, dopo ben 5 anni.

Il conduttore lombardo è conosciuto soprattutto come conduttore di alcune delle più note trasmissioni televisive. Basti ricordare Chi vuol essere Milionario? trasmesso per la prima volta sulle reti Mediaset nel 2000 e durato per ben 20 anni.

Gerry Scotti e il dramma televisivo

Successivamente Scotti è approdato a Paperissima, programma che lo ha fatto conoscere anche ai più piccoli. Immancabile anche il suo ruolo dietro al bancone di Striscia La Notizia in compagnia della carismatica Michelle Hunziker, che tra poco diventerà nonna. Sua figlia Aurora infatti ha da poco annunciato di aspettare un bambino che nascerà nel mese di Marzo.

Negli ultimi anni oltre ad essere uno dei giudici di Tu si que vales al fianco di Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, presenta anche un altro show di successo, Lo Show dei record, giunto ormai all’ottava edizione.

Nel corso delle stagioni sono cambiati i conduttori. Le prime due edizioni sono state condotte da Barbara D’Urso e Teo Mammucari, Enrico Papi ha condotto la settima stagione, mentre Gerry ne ha presentate tre: la quarta, la sesta e l’ottava. Ed è proprio durante quest’ultima che è accaduto l’impensabile.

Questo programma è molto seguito dal pubblico che ne apprezza lo spirito di competizione, oltre all simpatia dello stesso Gerry. Lo show è dedicato a persone, sia amatori che atleti, che cercano di mettersi alla prova e superare dei record. A volte però non tutto va per il verso giusto. Ed è proprio ciò che successo durante una delle ultime puntate dell’ottava edizione.

Due concorrenti, Chris ed Elena, si sono presentati in trasmissione per battere il proprio record del maggior numero di tavolette di legno rotte singolarmente in un minuto. Però qualcosa è andato storto. Durante la prova la donna si è ferita alla mano dalla quale usciva una copiosa quantità di sangue, ma questo non le ha impedito di continuare. Passa il minuto però Gerry ha deciso di intervenire e chiamare qualcuno per soccorrere la concorrente. Fortunatamente la ferita non era così grave come si pensava e la coppia è riuscita a battere il record rompendo un totale di 340 tavolette.