Iva Zanicchi, il messaggio in diretta che gela il sangue: “… mi avvicino alla morte”

La cantante di Zingara e il suo messaggio che spiazza i fan. Cosa ha detto Iva Zanicchi a proposito della morte che si avvicina

Iva Zanicchi è la vulcanica cantante reggiana che a 80 anni suonati,82 per l’esattezza, ancora non vuole andare in pensione. Oltre ad avere una voce notevole che ha accompagnato gli italiani dagli anni 60 in poi con le sue note, è anche presentatrice; come dimenticare Ok, il prezzo è giusto!, iconica trasmissione in onda dagli anni 80 al 2000.

Oggi Iva è anche opinionista, l’abbiamo vista nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, e attualmente si esibisce a Ballando con le Stelle. Insomma, come detto, non ne si ferma mai.

Iva Zanicchi e il dolore per il fratello

Iva Zanicchi ha dentro un grande dolore, come ha raccontato in diverse occasioni. Il suo amato fratello è morto nel 2020, a 77 anni, a causa del Covid, e spesso ha raccontato cosa è successo, ospite in diverse trasmissioni. Ad esempio tempo fa ha spiegato: “Eravamo ricoverati io, mia sorella che ha due anni più di me e lui che era il più piccolo dei tre. Quel reparto lo chiamavano il reparto Zanicchi perché c’eravamo noi. Quando mi hanno dimessa dall’ospedale, i medici mi hanno detto che avrebbero dovuto trattenere mio fratello perché, essendo cardiopatico, non riuscivano a fargli abbassare la febbre, promettendomi però che sarebbe stato dimesso qualche giorno dopo”.

Purtroppo però le cose non sono andate come sperato, e Antonio, questo il suo nome, non si è più ripreso. La cosa più toccante è che secondo Iva lui sentiva che non si sarebbero più visti, tanto che al momento di salutarla le dice: “Non ti rivedrò più”.

Come accettare un simile dolore? La cantante ha anche ammesso di essere stata molto arrabbiata perché dopo non le hanno permesso di vederlo, come purtroppo è accaduto a tante famiglie italiane che hanno perso i loro cari nel pieno della pandemia.

La morte

Il racconto di Iva si fa più doloroso quando arriva al momento della morte di Antonio: “Dopo la mia uscita dall’ospedale, mio fratello è peggiorato. Non hanno potuto mettergli il casco per via dei suoi problemi di cuore e non è stato possibile neppure intubarlo. Ha voluto fare una telefonata, ha chiesto di parlare con me poche ore prima di morire. Io quella voce ce l’ho nel cuore, nella testa. È morto da solo. Questo dolore mi accomuna a migliaia di famiglie” .

Ma la Zanicchi, che non si perde d’animo, ospite a La vita in diretta ha voluto affrontare questo triste discorso a modo suo e scherzando con Alberto Matano per sdrammatizzare ha detto: “Non voglio essere ripetitiva, morire è naturale, prima o poi moriamo tutti. Io ho talmente tanti anni che mi avvicino alla morte… tiè!”.