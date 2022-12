Meghan Markle, il suicidio è dietro l’angolo: “Finisce tutto…” | La confessione è agghiacciante

Le nuove rivelazioni rilasciate dalla Duchessa di Sussex hanno lasciato a bocca aperta i sudditi. Scopriamo insieme i dettagli.

Dopo mesi Meghan Markle è tornata nuovamente sotto i riflettori quando ha deciso di rivelare alcuni dettagli scottanti sulla sua vita di corte. Lo ha fatto nel nuovo documentario rilasciato alcuni giorni fa da Netflix. Qui la donna si racconta insieme al marito Harry riflettendo su tutto ciò che è successo durante la loro vita a Buckingham Palace.

La coppia si è conosciuta proprio a Londra nel 2016 tramite amici comuni. Secondo alcune voci è stato un vero e proprio colpo di fulmine, culminato due anni dopo, quando Meghan ed Harry decidono di convolare a nozze.

Un grande giorno per loro, festeggiato insieme ad amici e parenti, insieme alle migliaia di persone che si erano radunate fuori dalla Cappella di St. Andrews per assistere alla cerimonia e ovviamente vedere la sposa, che per l’occasione si è presentata con un meraviglioso abito in seta firmato Givenchy.

Fino a quel momento sembrava che tutto andasse per il verso giusto, anche se in quel periodo sono nate alcune controversie che accusavano Meghan di non essere sincera riguardo i sentimenti che provava per il marito.

La confessione di Meghan Markle

La situazione è peggiorata subito dopo il matrimonio, quando la coppia ha deciso di rimanere a Londra, risiedendo in una delle tenute di proprietà della Royal Family. Con il tempo però Meghan si è sentita sempre più sotto pressione, non solo dai membri reali ma dai media. Del resto Meghan non si riflette nella tipica royal. Non solo è americana, ma è cresciuta in una famiglia modesta. Come se non bastasse, il colore della sua carnagione è stato più volte ripreso dai tabloid e dai critici. In effetti è stata la prima donna afro-americana a far parte della Famiglia Reale.

Nel frattempo però anche il rapporto tra i due fratelli Windsor ha cominciato a incrinarsi e questa è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti la giovane coppia due anni fa ha deciso di lasciare il Regno Unito e trasferirsi oltreoceano, per l’esattezza a Los Angeles, città natale della Markle.

Tutto ciò è stato raccontato nel corso delle 6 puntate del documentario “Meghan & Harry” rilasciato da Netflix, dove dei Duchi di Sussex hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti. Grazie al documentario abbiamo appreso che la quarantunenne ha pensato seriamente al suicidio. Da quanto dichiarato da quest’ultima, non si sentiva ben voluta all’interno della Famiglia Reale e alcuni pregiudizi verso di lei le avevano seriamente fatto dubitare la sua scelta di sposare Harry. La Royal Family non ha ancora commentato sulle dichiarazioni fatte dalla coppia.