Barbara Palombelli, il “divorzio” arriva così: è la fine di tutto

La conduttrice di Forum nel bel mezzo di un inaspettato divorzio. Barbara Palombelli stupisce tutti

Barbara Palombelli è il volto noto di Forum, trasmissione che conduce dal 2013 dopo aver preso il posto, tra mille polemiche, di Rita Dalla Chiesa, che ne è stata la madrina per circa vent’anni. I telespettatori pian piano hanno conosciuto e apprezzato la Palombelli e si sono ricreduti sul fatto che Forum non sarebbe stato più lo stesso.

Del resto la donna non è nuova del mestiere; oltre ad essere giornalista, ha collaborato infatti con diverse testate tra cui Il Corriere della Sera e La Repubblica, è stata anche al timone di alcune rubriche in programmi come Matrix, Quarto Grado, e il recente Stasera Italia.

Barbara Palombelli: vita privata

Nella vita privata Barbara Palombelli è legata dal 1982 all’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. I due hanno 4 figli, uno naturale, Giorgio, e tre adottati: Francisco, arrivato dall’Ecuador nel 1993, e le sorelle Serena e Monica, entrate a far parte della famiglia nel 2000.

Come ha confessato più volte sulle ragazze: “Avevano 7 e 10 anni, denti mancanti per le botte del padre. Per far loro superare i traumi, abbiamo fatto terapia di gruppo, io Francesco e i fratelli. Una cosa che consiglio a ogni famiglia”. Un gesto lodevole, in ogni caso.

Barbara ha anche scritto il libro Mai fermarsi, del quale ha raccontato ai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici su Radio 2 : “Chi è abituato a seguirmi in tv o tramite i media scoprirà una Barbara piena di ansie, di sensi di colpa, ogni tanto un po’ depressa. Come tanti, come tutti. Dal di fuori, invece, i tanti che mi scrivono dicono che mi pensavano di ferro, di ghiaccio. Si vede che nella mia immagine pubblica appaio controllata, fredda, distaccata. Nel libro mi sono messa a nudo. Sono stata educata da un padre che diceva che se stavi male non dovevi dirlo, perché in sostanza non gliene importava a nessuno. Mio padre ci ha dato un’impronta molto severa rispetto ad oggi, era un ufficiale di marina, è molto ricordato nel libro”.

Il divorzio

Ma da qualche mese la notizia del divorzio di Barbara Palombelli circola nella rete, lasciando i suoi fan sbigottiti. Per fortuna parliamo di divorzio televisivo. A quanto sembra nei nuovi palinsesti Mediaset, diffusi a inizio stagione, non vedono più la giornalista alla guida di Forum.

Al suo posto sembra che ci sarà la collega Veronica Gentili. Ma la decisione sarebbe stata presa in accordo con la stessa Palombelli che avrebbe detto più volte di essere stanca e di avere bisogno di riposare un po’.