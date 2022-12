Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, l’indegno retroscena: “Andavamo a letto e…”

Si torna a discutere sulla coppia che si è ormai separata da tempo. Le parole della cantante su alcuni retroscena

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono ormai separati da anni. La loro storia ha fatto discutere e appassionare migliaia di fan dei due cantanti, fin da quando è iniziata. L’uomo all’epoca ha infatti 39 anni, moglie e figli; Anna ha 20 anni di meno, e per questo è stata spesso accusata della fine del matrimonio di Gigi.

Nel 2010 nasce il loro bambino, Andrea. La prima crisi di coppia arriva nel 2017, ma poi torna il sereno e l’allarme rientra, almeno fino al 2020, anno della rottura definitiva.

Anna Tatangelo e lo sfogo

Dopo la rottura del loro rapporto Anna Tatangelo si è lasciata andare ad una lunga confessione su Vanity Fair, incominciando dalle critiche di cui è stata oggetto agli inizi della storia: “All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo ‘dopo’ una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio. Per rispetto degli altri: Gigi, l’ex moglie, i figli…”

Ma, continua, oggi è una donna, non più una ragazzina, e quindi ora può ribattere perché: “Se è vero che il tempo risponde al nostro posto, le bugie non mi stanno più bene: sono stanca di avere voci addosso”. Non solo, Anna dichiara anche di non aver approfittato della storia: “Con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese”.

La rivelazione su Gigi D’Alessio

Ma perché la storia è finita? Anche qui Anna Tatangelo svela un dettaglio intimo, quello che poi ha fatto allontanare la coppia: “Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente”.

Un po’ la routine, un po’ la mancanza di privacy, dunque, hanno stancato la donna: “Cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”. Così ha preso la decisione sofferta di abbandonare tutto e, racconta: “Un giorno gli ho detto ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei”.