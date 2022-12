Flavio insinna, l’entrata in studio crea il panico: è completamente ubriaco | Scene mai viste in televisione

Flavio Insinna e quell’entrata in studio crea il panico, completamente ubriaco: ecco cosa è accaduto nella puntata

Ironico e dalla grande professionalità non solo alla conduzione ma anche dal punto di vista attoriale, con il suo talento ha conquistato la scena dello spettacolo italiano, lui Flavio Insinna. Dopo aver preso parte del film Don Matteo, nel ruolo del Capitano Anceschi, tornando nell’edizione andata in onda questa annata, l’uomo è al timone del famoso programma l’Eredità, game show in onda nel tardo pomeriggio di Rai 1. Durante la puntata, è avvenuto l’incredibile, lasciando tutti senza parole, scene mai viste prima in televisione: ecco quanto accaduto.

Il talento, il più delle volte non si studia ma si possiede; proprio come quello che è successo alla personalità come Flavio Insinna che ha perfezionato il suo talento studiando recitazione dapprima con il maestro Allesandro Fersen e successivamente con Gigi Proietti, diplomandosi nel suo famoso “Laboratorio di esercitazioni sceniche”. Dopo aver ottenuto diversi piccoli ruoli e ruoli secondari, finalmente uno spiraglio di luce per Insinna; l’uomo viene scelto nella fiction Don Matteo per interpretare il Capitano al fianco di Terence Hill e Nino Frassica.

Inoltre, ha proseguito anche con altri personaggi come Don Bosco e Don Pappagallo e Ho sposato uno sbirro. Nel 2006, comincia a condurre la famosa trasmissione Affari tuoi, ottenendo un buonissimo riscontro. Proprio in quel periodo, però, venne criticato per il suo atteggiamento pessimo nei confronti dello staff del programma e dei concorrenti. A distanza di tempo, sulla questione l’uomo affermò: “Non mi sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare”.

Il conduttore nonostante tutto, rappresenta la punta di diamante dei quiz su Rai 1. L’uomo ha dovuto affrontare un episodio che lascia senza parole.

L’episodio incredibile avvenuto nel programma di Flavio Insinna

Molto spesso il pubblico ha potuto notare la grande professionalità di Flavio Insinna nella conduzione dei suoi programmi. Non tutti ricordano un episodio bizzarro che l’ha visto protagonista proprio nel programma che ottiene sempre una buona percentuale di share.

Flavio Insinna ubriaco?Qualche tempo fa, nel noto show L’Eredità, si presentò uno strano concorrente, a tratti molto bizzarro, che cominciava a comportarsi in maniera strana e insolita e non sembrava parecchio afferrato sulla geografia.

In molti, soprattutto sui social, sostenevano che l’uomo fosse ubriaco, anche se a lasciare sorpresi i fan del programma, fu la fatidica risposta ad una domanda al quale il soggetto pronunciò la parola “postumi” al posto della città pugliese “Ostuni. Questo scatenò meme e risate tra il pubblico presente in studio e quello sul web.