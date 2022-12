Tomaso Trussardi, alla fine è riuscito ad uscire allo scoperto e si dichiara: “Ti amo”

L’erede della casa di moda e quella frase d’amore. A chi è dedicato il suo ‘ti amo’?

Tomaso Trussardi, erede della nota maison di moda italiana, è balzato agli onori della cronaca per la sua relazione con la simpatica Michelle Hunziker, che lo ha decisamente travolto cambiandogli la vita, coma ha ammesso lui stesso. L’amore tra i due è durato 10 anni e da esso sono nate le piccole Sole e Celeste, venute alla luce rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

I motivi della rottura non sono mai stati chiariti, e da quando è stata annunciata, qualche mese fa, diverse volte i fan della coppia hanno sperato in un riavvicinamento; speranze alimentate anche dagli scatti che li ritraggono assieme in alcune occasioni, oltre che dalle parole dei due.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: l’amore è finito?

Come detto non si conoscono i veri motivi della rottura del matrimonio tra Trussardi e la Hunziker, ma le parole di quest’ultima alla testata tedesca Bunte fanno intendere che forse la routine e l’abitudine siano state deleterie. Oltre ad un possibile ritorno di fiamma: “Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste. Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga, non bisogna dare per scontato che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”.

Dal canto suo Tomaso recentemente ha deciso, dopo tanto gossip sul loro ritorno assieme, di dire la sua al Corriere: “Leggo tante cose legate alla mia separazione da Michelle e mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione ‘pop’ che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i”.

E sulla notizia che lo vede accanto ad un’altra donna: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”.

Le parole d’amore

Eppure Tomaso Trussardi ha detto di nuovo ti amo. E lo ha fatto sui social, sotto gli occhi di tutti. A chi ha dedicato queste parole? Al suo bellissimo Odino, un tenerissimo levriero che gli tiene compagnia a casa e che ha compiuto 2 anni.

La foto mostra il pelosetto mentre sbadiglia, accomodato su una poltrona candida come il cuscino sui quali spicca il famoso marchio di famiglia. Un vero Trussardi, anche Odino.