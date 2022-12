Fedez, le commoventi parole sul tumore tornato: “Spero un giorno di riuscire a…”

Il noto cantante rap esprime il suo pensiero sul ritorno del tumore. Le sue parole sono toccanti

Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, è un famoso cantante rap italiano, amato dal pubblico e seguitissimo sui social, noto anche per via del matrimonio con la famosissima imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

I due sono sposati dal 1 settembre del 2018 e assieme ai figli Leone, nato nelle stesso anno, e Vittoria, nata nel 2021, appaiono spesso sui social con foto, video e divertenti sketch che mostrano una famiglia affiatata e felice.

Fedez: il tumore

Ma la vita a volte ci mette in difficoltà; Fedez, che è stato anche giudice di X Factor in diverse edizioni, è stato colpito da tumore al pancreas, scoperto per caso e subito operato. Una volta guarito, nel podcast su YouTube Muschio Selvaggio ha inaspettatamente dichiarato: “Ti dicono che quando ti ammali scopri il vero senso della vita, ma col ca**0, la mia vita è peggiorata, sono diventato depresso e sono diventato un essere umano peggiore io, dopo il cancro. Ed è questa la figata del mio cancro. Perché dovrei essere una persona migliore?”

Tra le altre dichiarazioni rilasciate, il rapper ha parlato anche di una persona che lo ha aiutato: “Ho deciso di parlarne subito perché è il mio modo di comunicare. Quando ho saputo della malattia la prima cosa che ho fatto è cercare testimonianze ma ce ne erano poche. Ho trovato Gianluca Vialli e parlarne mi ha dato sollievo. Il primo pensiero è ‘ora cosa mi aspetta’ ed è importante che a spiegartelo sia una persona normale”.

Il ritorno della malattia

Il riferimento a Gianluca Vialli, ex calciatore e attuale capo delegazione della Nazionale azzurra, è presto detto. Anche l’uomo, 58 anni, combatte da circa 5 contro un tumore al pancreas, e proprio in questi giorni ha comunicato: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”. Il tumore è tornato quindi, e Vialli deve curarsi.

In un’intervista qualche tempo fa da Alessandro Cattelan l’ex calciatore ha confessato la sua paura di morire: “Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall’altra parte. Però mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita“.

Ecco perché Fedez, che è stato aiutato a suo tempo da lui, ha voluto esprimergli la sua vicinanza sui social: “Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!”