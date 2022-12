Ricordate Pippa, la sorella di Kate Middleton? Meritava una fine migliore | Ecco come si è ridotta

La foto di Pippa Middleton, sorella minore della futura Regina, ha scioccato il web. Ma come mai si è ridotta in questo stato?

É passato diverso tempo da quando Pippa Middleton si è trovata tutti gli occhi puntati addosso. Ricordate? Sono trascorsi più di a 10 anni ma molti non si sono più dimenticati quel momento. Era il 19 aprile 2011, il giorno in cui sua sorella e futura Principessa di Galles è convolata a nozze con il Principe ed erede al trono, William.

Un grande evento per tutto il Regno Unito, soprattutto perché erano passati 30 anni dall’ultimo matrimonio reale, che aveva visto la Principessa Diana sposare l’allora Principe Carlo, diventato re alcuni mesi fa a seguito della morte della Regina Elisabetta.

Bellissima la sposa, Kate, che si è presentata con un abito in pizzo a dir poco spettacolare e una scollatura profonda ma elegante e raffinata. Giù questo dettaglio avrebbe dovuto attirare l’attenzione dei media, i quali però avevano notato ben altro.

Infatti Pippa era la damigella della sorella e come da tradizione aveva indossato un abito bianco. Ma l’aderenza di quest’ultimo aveva messo in evidenza il suo fondoschiena, un particolare che ha decisamente scosso gli animi dei sudditi, finendo anche nelle prime pagine dei tabloid.

La fine di Pippa Middleton

Della sua vita privata molto poco. Nonostante quel momento iconico, Pippa ha sempre mantenuto un basso profilo, sia prima che dopo le nozze di Kate. Nonostante ciò, non mancano le volte in cui viene paparazzata, spesso insieme a suo marito e ai suoi due figli.

Pippa infatti nel 2017 ha sposato l’ex pilota britannico e investitore James Matthews in una piccola cerimonia tenutasi in una cittadina ad Est di Londra. Circondati da amici e parenti hanno pronunciato il fatidico dì. L’anno successivo la sposa ha dato alla luce Arthur mentre nel 2021 si è unita alla famiglia la piccolina di casa Grace. Non essendo presente sui social non sappiamo molto altro, né della sua vita privata né tantomeno di quella professionale. Nell’ultimo periodo però, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione è stata scovata dai fotografi, anche se dalla foto sembra proprio irriconoscibile.

Ovviamente gli anni passano per tutti e a volte si attraversano dei momenti difficili o magari ci si incappa in qualche giornata storta. Del resto la sua ultimogenita è ancora piccola e potrebbe aver fatto penare la povera mamma durante la notte. Per di più, l’assenza di trucco non ha di certo aiutato la situazione. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, sappiamo che fino a poco tempo fa si occupava di organizzare eventi per l’azienda di famiglia, mentre ora lavora come scrittrice.