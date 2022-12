Simona Ventura, la malattia entrata in casa sua: “Mi sta uccidendo i polmoni”

Simona Ventura e la malattia a cui ha dovuto far fronte la conduttrice: ecco spiegato quanto accaduto in casa della donna

I suoi programmi risultano sempre un vero successo, poiché ci sono poche donne ad avere un talento smisurato come il suo: proprio lei, Simona Ventura. Grazie alla sua straordinaria professionalità ha condotto diversi show televisivi tra cui Quelli che il calcio per ben dieci anni e l’attuale insieme all’amica Paola Perego, Citofonare su Rai 2. Purtroppo, nonostante i grandi successi professionali, la conduttrice ha dovuto affrontare anche una malattia entrata nella sua casa.

Il primo esordio nel mondo dello spettacolo per Simona ventura è avvenuto nel 1985, quando ha partecipato ad alcuni programmi di successo in qualità di concorrenti come Il gioco delle coppie, quiz di Canale 5 condotto da Marco Predolin e W le donne. Sempre in quello stesso anno, la Ventura si qualifica la fascia di Miss Muretto nel noto concorso di bellezza Miss Italia. Questo le dà l’opportunità di partecipare nel programma di Giancarlo Magalli in qualità di valletta (si tratta di Domani Sposi).

A dare la notorietà alla Ventura è stato il programma calcistico, Quelli che il calcio, che la donna ha condotto per ben dieci anni. In quel programma possiamo ricordare un aneddoto: la presenza di suo marito Stefano Bettarini fece parecchio scalpore, per via del suo flirt con Antonella Mosetti, prima ballerina del programma. Appena scoperto dalla conduttrice, la donna venne allontanata immediatamente dal programma.

Non tutti lo sanno, ma oltre i suoi figli a cui è molto legata, Simona Ventura ha preso in affido nel 2014 la piccola Carlotta, rivelando: “Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido”. Purtroppo, nonostante le gioie, la donna ha dovuto affrontare un dramma legato alla malattia entrata nella loro abitazione.

Simona Ventura, la devastante confessione della conduttrice

La conduttrice, qualche tempo fa ha fatto sentire la sua voce circa il tema del Covid e dei vaccini, rivolgendosi direttamente ai No-vax. A parlare di quanto sta accadendo nel mondo e a spiegare il suo unto di vista, oltre la conduttrice ci ha pensato il suo compagno Giovanni Terzi, affetto da una malattia genetica e appartenente ai soggetti fragili.

L’uomo ha deciso di spiegare la sua malattia in un video ottenendo in una sola ora moltissime views. Terzi ha pronunciato le seguenti parole: “Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni. Da un anno mi sto provando a curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono al quaranta per cento della capacità…”

Aggiungendo: “Se io a causa di un No Vax prendessi il Covid di nuovo, la mia possibilità di sopravvivenza sarebbe limitatissima, quindi tutte le polemiche che vengono fatte non hanno senso né ha senso chi va in giro ad odiare chi si vaccina. Spero di non ammalarmi a causa di chi non si è voluto vaccinare“. Sua moglie ha commentato il tutto con un “Ti amo”.