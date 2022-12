Maria De Filippi, in studio entrano di forza i carabinieri: se la sono portano via così

La regina della televisione alle prese con l’irruzione in studio dei carabinieri. Cosa è successo

Maria De Filippi è considerata a ragione la vera regina della televisione italiana. Conduttrice, autrice e produttrice di diversi programmi, la Mediaset è decisamente il suo Regno. Dal primo Amici, la versione originale risalente al 1992 nella quale alcuni ragazzi e adolescenti parlavano dei loro problemi alla versione odierna, una scuola di talenti per cantanti e ballerini. Passando per Uomini e Donne, il dating show pomeridiano, fino a C’è posta per te; tutti la vedono alla conduzione.

Ma il suo nome è anche dietro le quinte di altri programmi come Temptation Island. Nella vita privata è sposata con il grande Maurizio Costanzo dal 1995, e i due nel 2004 adottano il tredicenne Gabriele.

Maria De Filippi: la corazza

Nel corso degli anni siamo abituati a vedere Maria De Filippi sempre fredda e impassibile, quasi algida, poco espressiva. In realtà, come ha ammesso in un’intervista a Gente, la conduttrice è piena di paure come tutti, solo che nasconde. Ha dichiarato: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli ‘ostacoli’ e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”.

Morte che conosce bene; Maria ha perso entrambi i genitori, e confessa: “Il lutto di mio padre non l’ho mai superato: ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

La De Filippi quindi nasconde molto bene i suoi sentimenti, e anche se sembra distaccata in realtà prende molto a cuore le sorti dei protagonisti dei suoi programmi. Come è accaduto quando sono arrivati i carabinieri in studio.

L’irruzione dei carabinieri

Una scena memorabile per la tv italiana; sullo schermo i telespettatori hanno potuto vedere Maria De Filippi intenta a presentare l’esibizione di una ballerina, Lorella. La ragazza mostra le sue doti sotto gli occhi attenti di pubblico e presentatrice ma ecco che all’improvviso sul palco fanno irruzione alcuni carabinieri che si dirigono proprio verso Lorella. A nulla vale la difesa della conduttrice, dietro la quale la ragazza si nasconde.

Questa scena qualcuno la ricorderà; fa parte del mitico cinepanettone dal titolo Natale sul Nilo, del 2002, nel quale ha recitato la moglie di Costanzo, interpretando se stessa. Divertentissimo film con gli immancabili Christian De Sica e Massimo Boldi; se non lo avete ancora visto lo consigliamo.