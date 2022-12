Paolo Bonolis, ritrovato in strada così: neanche si riesce a riconoscerlo | Ecco cosa gli è successo

Paolo Bonolis ritrovato in strada in maniera del tutto irriconoscibile: ecco come si è mostrato sui social

Ci sono pochi conduttori che hanno raggiunto un successo incredibile divenendo molto apprezzati dal pubblico per la loro ironia e la grande professionalità. Tra questi vi è Paolo Bonolis, colui che è diventato il padre dei quiz televisivi e di programmi di intrattenimento per eccellenza; tra questi possiamo ricordare Avanti un altro, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e il Senso della vita. Molti personaggi famosi, tra l’altro, cercano in qualche modo di non farsi riconoscere ed è quello che è successo a Paolo qualche tempo fa: nemmeno sua moglie Sonia è riuscita a riconoscerlo.

L’uomo, ha raggiunto un successo clamoroso e il tutto è partito per puro caso. Dopo aver studiato e conseguito la laurea in Scienze delle finanze, con il massimo dei voti, in una intervista rilasciata a Domenica In ha confessato di aver accompagnato un amico al provino del famoso programma 3..2.1 contatto e di essere rimasto solo.

Un autore lo ha notato e gli ha chiesto come mai non facesse il provino e il giovane Paolo confessò di non saper fare nulla e di aver accompagnato solo un amico anche se, successivamente l’autore lo convinse a sostenere comunque il provino. Qualche tempo dopo venne richiamato per condurre il programma e, sotto consiglio di suo padre accettò. E’ così che è nata la storia della conduzione di Paolo Bonolis. Oggi il suo volto è diventato storia della televisione italiana.

Tra i tanti programmi condotti dall’uomo vi sono alcuni programmi che da sempre ottengono una buonissima percentuale di share tra cui Avanti un altro, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e Il senso della vita, che proprio pochi mesi fa ha rivelato che non verrà più realizzato per via della durata dei nuovi programmi proposti ai telespettatori che solitamente finiscono sempre dopo l’1.

Paolo Bonolis irriconoscibile : ecco il motivo

Qualche tempo fa Paolo Bonolis è apparso in un video di sua moglie Sonia Bruganelli del tutto irriconoscibile, suscitando tanto divertimento nella donna, oggi opinionista del Gf Vip. L’uomo si è mostrato in una veste del tutto nuova proprio sui social, precisamente su Instagram.

Volto coperto da una mascherina bianca, occhiali da vista visibilmente appannato e cappellino di lana, in molti fanno fatica a riconoscerlo.

Ovviamente si tratta di pura ironia, condivisa insieme ad una terza persona. L’ironia ha riguardato il fatto che, nel momento in cui si indossano gli occhiali è davvero molto difficile indossare la mascherina rispettando le precauzioni anti-covid.