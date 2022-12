Amici, Maria De Filippi si prepara a perdere un altro pezzo: il suo addio sempre più vicino

Ancora sorprese ad Amici di Maria De Filippi: dopo la ballerina Ludovica Grimaldi presto potrebbe esserci un altro addio

I fan del talent Amici di Maria De Filippi potrebbero dover salutare un altro dei loro beniamini. Dopo l’eliminazione di Ludovica, la situazione si fa difficile anche per un altro dei ragazzi.

Il daytime andato in onda il 12 dicembre è stato caratterizzato da alcune discussioni che hanno dato un’anticipazione di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Ma cosa è successo?

Amici: la discussione

Due dei professori di Amici si sono scontrati duramente sull’eliminazione di uno dei ragazzi, fortemente voluta da uno di loro e osteggiata dall’altro. Parliamo di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, che hanno discusso a proposito di Niveo, ultimo nella classifica complessiva. Questo ha fatto dire a Rudy: “Ben 19 giudici, più io ti hanno giudicato in un certo modo e su 12 gare a cui hai partecipato sei arrivato ultimo sette volte, ora sei ultimo anche nella classifica generale. Per me questo significa eliminazione“.

A difenderlo a spada tratta la simpatica Cuccarini che ha ribattuto: “Non mi serviva questa classifica per sapere che Marco è un anello debole. Ci sono degli indicatori che dicono delle cose diverse. In un momento difficile non lo avrei scaricato, perché non si fa così” e rivolta al ragazzo ha cercato di esortarlo a cambiare “Ora più che mai voglio vedere un cambiamento in te, non voglio vedere la rassegnazione nei tuoi occhi. Devi cominciare a crederci altrimenti io non aspetto. Ti sono stata vicina nei momenti più difficili, ma deve esserci un cambiamento di marcia. O i motori li accendi veramente o non aspetto che gli altri professori ti mettano in sfida”.

La risposta di Niveo

Dal canto suo Niveo, nome d’arte di Marco Fasano, cosa pensa di questo dialogo? Il ragazzo ha risposto: “Non posso mettere in discussione ciò che dicono e decidono i professori che sono dei professionisti. I dati parlano chiaro, in questi due mesi e mezzo tre, sono arrivato spesso ultimo, ma non sono pienamente d’accordo che questi risultati debbano portare alla mia eliminazione”.

E si giustifica: “Non credo sia corretto togliere ad un ragazzo di 19 anni una possibilità se non per darla ad un altro più meritevole di me. Io sto cercando di recuperare e credo di essere in grado di farlo. Io piaccio, un’artista deve piacere al pubblico. E quindi credo che non sia tutto così negativo”.

Queste parole però non garbano a Zerbi, che immediatamente scatta: “Tutt’altro che umile. Un pizzico presuntuoso, per non dire di più. Lo trovo assurdo”. Ce la farà Niveo a tenersi il posto ad Amici?