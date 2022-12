Michelle Hunziker, la tragedia improvvisa: “diagnosticato un tumore al cervello”

La conduttrice svizzera è tornata nuovamente sotto i riflettori ma stavolta la situazione è più seria di quello che si pensava.

Il carisma e il suo carattere giocoso ha fatto innamorare milioni di italiani, molti dei quali hanno seguito la sua intera carriera, nata in età adolescenziale. Come dimenticarsi del celebre cartellone pubblicitario nel quale era raffigurato il suo fondoschiena!

Allora era poco più che maggiorenne ma da quel momento la sua carriera è decollata. Inizia così la sua carriera del mondo dello spettacolo e della moda. Dopo qualche esperienza come attrice arriva sul piccolo schermo. Nel 1996 appare ne I cervelloni, programma presentato dall’irrivente Paolo Bonolis.

La Hunziker viene subito notata e in poco tempo si ritrova a condurre l’edizione estiva di Paperissima Spint, uno dei programmi di punta di Canale 5. Successivamente finisce a Zelig, un’altra grande chance per la ex modella di farsi conoscere al grande pubblico.

Lo show le fa poi ottenere uno dei posti più ambiti delle televisione, quello a Striscia La Notizia, che comincia a condurre nel 2004, ritornando più volte poi dietro al celebre bancone. Negli anni seguenti tornerà al cinema e a teatro, approdando anche nella televisione tedesca con il talent chiamato Wetten Dass. Si tratta di uno degli show più amati in Germania, e molto seguito sia Austria che nel suo paese natale, la Svizzera. Nel 2010 però lasci al conduzione in seguito ad incidente che ha coinvolto un concorrente, rimasto poi paralizzato.

La tragedia di Michelle Hunziker

Molto seguita è anche la sua vita sentimentale. Alcuni mesi fa è tornata sotto i riflettori dopo aver annunciato la separazione da suo marito, l’imprenditore bresciano Tomaso Trussardi. La coppia era convolata a nozze nel 2014, ma dopo quasi 10 anni dal loro primo incontro, i due hanno deciso di separarsi.

Sembrano però aver mantenuto un buon rapporto, soprattutto per il bene delle figlie, Sole, di 9 anni e Celeste, di 7. Ovviamente non è l’unica relazione di Michelle al centro della cronaca rosa. Indimenticabile anche la storia con Eros Ramazzotti, con il quale ha finalizzato il divorzio nel 2009, quando la loro primogenita Aurora aveva 13 anni.

Nell’ultimo periodo però la conduttrice italo-svizzera è tornata nuovamente a far parlare di sé. Stavolta è stato il fratello a tirarla in causa. Molti non lo sanno, ma Michelle ha due fratelli, Harold e Andrea. Proprio quest’ultimo ha fatto delle dichiarazioni sulla sorella accusandola di non essergli stato accanto durante uno dei periodi più duri della sua vita. Alcuni anni fa infatti ad Andrea è stato diagnosticato un tumore al cervello, ma secondo quanto dichiarato dall’uomo, la Hunziker non si sarebbe mai fatta sentire.