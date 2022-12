Beautiful, l’annuncio ufficiale terrorizza i telespettatori: addio al grande volto della serie | Se n’è andato così

La soap americana tra le più longeve riserva ancora delle sorprese ai suoi fan. L’addio a Beautiful di un volto amato

Beautiful è una delle soap più longeve della storia della tv; in onda in America dal 1987 con il nome The Bold and the Beautiful , trasmessa in circa 100 Paesi, ha all’attivo migliaia di puntate, sempre seguite con attenzione dagli affezionati.

La particolarità di questa serie è che, data appunto la sua longevità, alcuni dei protagonisti sono stati sostituiti da altri attori nel corso degli anni che ne hanno preso il posto, in tv e nel cuore dei telespettatori.

Beautiful: il grande protagonista è Ridge

Tra i protagonisti amati, e cambiati, c’è Ridge Forrester, che da qualche anno ha il volto dell’attore Thorsten Kaye al posto dell’amatissimo Ronn Moss. A Twittamibeautiful l’attore ha confessato: “Come attore puoi portare solo quello che hai nel tuo arsenale. Sfortunatamente per i fan, si perde anche qualcosa di ciò che Ronn aveva portato”.

Mentre a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua entrata in scena: “L’idea era questa: mettere in scena un altro Ridge. Ho cercato di renderlo più umano. Il mio Ridge non ha un pulsante di ‘reset’, è un uomo in continua evoluzione. E in fondo resta un eterno ragazzo”. E su Brooke: “Lei è il primo amore. Il loro vissuto, quello che c’è stato tra di loro, non potrà mai essere cancellato”.

Attenzione: SPOILER

Ma a quanto riportano le anticipazioni presto i fan della soap potrebbero dover dire nuovamente addio a Ridge, che starebbe per lasciare Los Angeles e non sposare più Taylor. Il motivo? È la stessa figlia Steffy, che vorrebbe vedere riuniti i genitori, a rivelare un segreto all’uomo facendo vacillare le sue certezze. Tutto parte dal piano di Thomas, di cui Taylor è a conoscenza. Questa mancanza di sincerità mina il rapporto e fa tornare Ridge sui suoi passi.

L’uomo quindi, deluso da questo comportamento, decide di allontanarsi da Los Angeles e decidere cosa fare della sua vita, quali decisioni prendere: tornare con la sua ex moglie Brooke o sposare Taylor Hayes? Ma i fan della serie non devono preoccuparsi; questo allontanamento non è definitivo. Ridge Forrester tornerà sul piccolo schermo e continuerà ad avvincere con le trame intessute dagli autori.

Tra l’altro, ci vuole tempo affinché in Italia possiamo assistere a questa uscita di scena, infatti rispetto alle puntate americane siamo molto indietro, di parecchi mesi. Nel frattempo i fan possono stare tranquilli e godersi Beautiful.