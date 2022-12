Ambra Angiolini, finita tra i letti d’ospedale: ecco cos’è successo

L’ex star di Non è la Rai è apparsa sui social in ospedale. Cosa succede ad Ambra Angiolini?

Sono lontani i tempi di Non è la Rai per Ambra Angiolini. La trasmissione cult di Gianni Boncompagni in cui centinaia di ragazzine cantavano e ballavano davanti alle telecamere. Tra queste spicca proprio Ambra, a cui viene affidata addirittura la conduzione del programma per un paio di anni. Ed è appena quindicenne.

Ambra piace talmente tanto da vincere addirittura il Telegatto come personaggio rivelazione dell’anno. Da lì, la sua carriera non fa che crescere. Da Generazione X al DopoFestival di Sanremo, passando per il successo di alcuni brani incisi come la famosissima T’appartengo, cantata da migliaia di ragazzi in quegli anni. Poi il debutto come attrice in diversi film e in diversi ruoli.

Insomma, in circa trent’anni abbiamo assistito al cambiamento e alla crescita di una Ambra che ha davvero positivamente stupito il pubblico, che continua a seguirla e a sostenerla con affetto.

Ambra Angiolini: perché l’ospedale

Recentemente la Angiolini è stata tra i giudici di X-Factor e nella serata finale ha riservato una sorpresa ai telespettatori che nessuno si aspettava. Dopo circa 30 anni ha riproposto il tormentone che l’ha resa famosa, la già citata T’appartengo, cantata da tutto il pubblico in studio e a casa. Tanto che in breve è schizzata in vetta alle classifiche di Spotify.

Recentemente però la bravissima attrice è apparsa sui social tra i letti di un ospedale, il San Raffaele di Milano. Cosa è successo? Ambra è andata a trovare una donna, Veronica, una mamma ammalata di tumore mostrandole un tutorial del suo brano più famoso, regalandole quindi alcuni attimi di felicità e spensieratezza.

Mostrando le mosse alla donna, che le ha replicate dal suo letto, le ha detto: “Questa canzone non serve a niente ma a questo serve, ok? Fa guarire cose assurde” il tutto ripreso da Vincenzo, il marito di Veronica. A quanto sembra, scorrendo il profilo dell’uomo, si conoscevano già perché si vede suo figlio Nathan giocare con Jolanda, la figlia di Ambra. Anche Nathan ha da poco sconfitto un tumore.

Una famiglia sfortunata, e papà Vincenzo ha commentato così: “Qui non è colpa di nessuno, Dio non c’entra niente. È la sfiga. Ma da famiglia positiva ci tengo a dire il mio pensiero. Ognuno di noi ha il proprio destino, a noi ci sta segnando più in bene che in male perché nonostante tutto sta andando tutto bene. […] Supereremo anche questa e dopo andremo di pari passo con la fortuna e la salute”. Tantissimi i commenti positivi sul gesto bellissimo di Ambra.