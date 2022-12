Federica Pellegrini beccata a letto così con lui: il tradimento ha distrutto la sua relazione | Un grande amore finito in pezzi

Un vecchio tradimento spunta nuovamente nella vita della nuotatrice italiana. Una notizia che preferiva non venisse resa pubblica.

La carriera di Federica Pellegrini è stata a dir poco incredibile, caratterizzata da un successo dietro l’altro. Sicuramente è una delle nuotatrici italiane più apprezzate e medagliate di sempre. Il suo carisma e la sua tenacia l’hanno portata molto lontano, raggiungendo traguardi che molti atleti si sono solo sognati.

Dopo quasi venti anni passati a gareggiare alcuni mesi fa la campionessa veneta ha annunciato il ritiro, disputando l’ultima gara agli ultimi Campionati Europei, che si sono tenuti a Roma dall’11 al 21 agosto 2022.

Il tradimento di Federica Pellegrini

Una storia, la sua, piena di gioie e sofferenze, sia da un punti di vista professionale che privato. Infatti, nella sfera sentimentale la Pellegrini è tornata più volte sotto i riflettori nel corso degli anni e nell’ultimo periodo è rispuntato un vecchio tradimento, che sicuramente preferiva non venisse reso pubblico.

La ex nuotatrice è da poco convolata a nozze con il suo compago di lunga data, Matteo Giunta, che l’ha allenata sin da quando era adolescente. Un rapporto però che si è evoluto con gli anni fino a scaturire in una storia amorosa. I due hanno sugellato la loro unione il 27 agosto a Venezia, dove sono stati raggiunti dai familiari, gli amici più stretti e i colleghi, che hanno assistito al grande giorno.

Prima di lui sono state diverse le relazioni che hanno visto Federica protagonista. Una delle più note è stata quella con l’ex nuotatore Luca Marin. I due erano poco più che adolescenti quando si sono incontrati per la prima volta ma poco dopo è scoppiato l’amore. I due però si sono lasciati tre anni dopo, nel 2011. Ma solo ora abbiamo scoperto il motivo.

A quanto pare Luca Marin ha deciso finalmente di raccontare cosa è accaduto tra lui e la sua ex ragazza. La coppia sembrava super affiatata, almeno fino a quando non è entrato in scena un altro nuotatore italiano, Filippo Magnini. Nel 2011 i nuotatori italiani si erano recati a Shangai per partecipare ai Mondiali di nuoto.

Sembrava andare tutto per il verso giusto e poi il colpo di scena. Da quanto dichiarato da Marin, quest’ultimo avrebbe trovato la Pellegrini a letto con un altro uomo, che si è rivelato essere proprio Magnini, con il quale ha poi cominciato una relazione, durata per ben 6 anni e terminata nel 2017. Nonostante i chiarimenti chiesti da Luca, sembra che tra i due ci sia ancora un forte astio, che forse con il tempo, si spera, riuscirà a smorzarsi.