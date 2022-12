Antonella Clerici, la tragedia impensabile: non c’è stato niente da fare | È successo in queste ore

Antonella Clerici e il lutto che ha sconvolto un personaggio del suo programma: ecco cosa è successo, un dramma senza fine

La sua ironia, la bellezza e la simpatia sono un mix perfetto per definirla una delle migliori conduttrici d’Italia: parliamo di Antonella Clerici. La donna ha svolto dapprima il ruolo di annunciatrice televisiva fino a dimostrare il suo vero talento nella conduzione. In molti l’hanno definita la Regina del Mezzogiorno proprio per i programmi dedicati alla cucina e allo svelare al pubblico ricette sorprendenti per alcuni eventi o per il quotidiano. Tra questi possiamo ricordare La prova del cuoco e l’attuale E’ sempre Mezzogiorno. Un volto del suo programma ha dovuto affrontare un lutto che ha sconvolto l’animo della conduttrice e non solo.

La carriera di Antonella è iniziata negli anni Ottanta, quando la donna, come anticipato, viene scelta nel ruolo di annunciatrice televisiva per il programma Dribbling dove affianca Gianfranco De Laurentis. Vista la sua propensione alla conduzione, viene scelta per i varietà Semaforo Giallo e Circo Bianco fino al famoso programma seguitissimo dal pubblico, Domenica Sportiva.

Negli anni 2000, invece, conquista gli spettatori del Mezzogiorno di Rai 1 con il programma La prova del cuoco, condotto tra ricette culinarie, sorpreso, giochi e intrattenimento fino al 2013. Successivamente, il programma viene condotto da Elisa Isoardi senza molto successo. Oggi, invece, la donna è al timone del programma E’ sempre Mezzogiorno, nel quale sorprende i telespettatori riscuotendo sempre l’ottimo successo di sempre e una buona percentuale di share.

La prova del cuoco, inoltre, ha dato la notorietà anche ad uno chef, oggi fondamentale nella cronaca rosa: il suo nome è Simone Rugiati e purtroppo è finito al centro del gossip per via di un episodio drammatico che lo ha coinvolto lasciando senza parole i fan.

Il dramma di Simone Rugiati, chef de La prova del cuoco

Lo chef che ha divertito e mostrato il suo talento prezioso in La prova del cuoco, Simone Rugiati, ha dovuto affrontare l’ennesimo lutto. Dopo la morte del padre che lo ha lasciato sommerso da un dolore incolmabile, questa volta la vita gli ha tolto un’altra persona a lui cara: la sua migliore amica.

A rompere il silenzio è stato proprio lo chef con la pubblicazione di alcuni scatti che lo ritraevano insieme alla sua migliore amica, per cui nutriva una profonda stima e tantissimo affetto.

L’uomo nelle sue Instagram Stories ha scritto: “R.I.P. Oggi ti sei portato via la mia migliore amica… troppo, troppo presto. Ti odio”.