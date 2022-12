Silvia Toffanin, la tragedia arrivata così: “Trasfusioni di sangue…” | Tutti in lacrime

Silvia Toffanin e l’amaro ricordo portato in studio a Verissimo: ecco cosa è stato raccontato in trasmissione

Competenza, semplicità e affidabilità è questo che Silvia Toffanin esprime al suo pubblico molto attento alle sue interviste che lasciano sempre un emozione viva nei cuori dello spettatore. La Toffanin da molti anni è al timone del noto show Verissimo, in onda su Canale 5 trasmesso il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16:30 alle 18:45. Un successo garantito quello raggiunto dalla ragazza che, con il passare del tempo ha rivelato che la trasmissione e tutto il suo staff rappresenta la sua seconda famiglia. Un ospite in studio ha fatto emozionare particolarmente il pubblico e la conduttrice con un racconto davvero struggente.

Il suo successo è attribuito al noto programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti dove appare in qualità di ‘letterina‘ accanto alle sue amiche Alessia Mancini e Ilary Blasi, oggi punto di riferimento di diversi show televisivi di successo. Non solo, prima di questo ruolo, la giovane Silvia ha partecipato al noto concorso di bellezza Miss Italia arrivando sino alle selezioni finali.

Terminata l’esperienza significativa nello show di Gerry Scotti, la giovane Toffanin conduce per dieci anni la rubrica Non solo Moda, fino a raggiungere la conduzione nel 2009 del programma Verissimo, sostituendo Alfonso Signorini e Paola Perego. La donna, nel tempo, è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo anche se, spesso è stata criticata per il suo stile troppo pacato proprio sulla rivista Nuovo in cui Maurizio Costanzo cura la rubrica. Il giornalista ed esperto di talk show, ha fatto notare che se fingesse “commetterebbe un errore e contraddirebbe persino il nome del suo programma”.

A svelare il segreto della sua trasmissione e il motivo per cui funziona sempre in maniera ottimale è stata proprio Silvia Toffanin che ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Io cerco sempre di intervistare la persona al di là del personaggio pubblico. Nel mio approccio, la prima cosa è che l’ospite stia bene, si senta comodo, tranquillo, accolto e a proprio agio. Perché solo così si può iniziare un racconto”.

Silvia Toffanin e il racconto di una sua ospite

Ospite del noto programma di Silvia Toffanin, Verissimo, è stata lei Ludovica Nasti, attrice oggi sedicenne che ha voluto raccontare il suo triste racconto dovuto alla malattia che ha combattuto sin dalla tenera età: la leucemia. Una prova durissima che però non le ha mai tolto il sorriso e la tenacia per andare avanti sempre con positività.

L’attrice ha raccontato: “Ricordo il primo mese in ospedale, mia mamma è stata la mia colonna e quella della mia famiglia. Grazie a loro non ho mai avuto paura. Mia mamma mi ha fatto sempre vivere come ne La vita è bella di Benigni. Sui capelli avevamo un motto: che sarebbero ricresciuti più forti e più belli. Pensavamo alle trasfusioni di sangue come alla Coca Cola”.

Una confessione davvero struggente che la ragazza ha svelato con le lacrime agli occhi. La conduttrice Silvia Toffanin è scoppiata a piangere, fermando per pochi attimi la chiacchierata in quanto la voce rotta non le ha dato scampo. L’attrice ha anche rivelato: “Devo solo attendere i 18 anni per sapere di averla sconfitta del tutto, allora non dovrò più sottoposti ai controlli”.