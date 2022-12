Sabrina Ferilli, conoscete il suo storico amante? Ha distrutto il suo “matrimonio” | È super famoso

Sabrina Ferilli e l’amante che ha sconvolto totalmente la vita dell’attrice, lo conoscete tutti: ecco di chi si tratta

Dalla bellezza mediterranea, ha fatto spesso parlare il mondo dello spettacolo per le sue famose gag con l’amica Maria De Filippi e il celebre personaggio che si diverte a spaventarla Giovaninno, ovviamente stiamo parlando della donna più apprezzata dal pubblico italiano Sabrina Ferilli. Oltre aver preso parte a numerosi film, la donna ha fatto parlare di sé per il suo talento all’interno del programma Ti si que vales. Di recente è spuntato un presunto “amante” che ha lasciato di stucco il mondo dello spettacolo.

La Ferilli ha ben chiaro cosa vorrebbe fare del suo futuro, ossia lavorare nel mondo dello spettacolo e diventare una splendida attrice, ma ci ha messo un po’ prima di realizzare il suo sogno. Dopo aver tentato il famoso Centro sperimentale di Cinematografia senza successo, la donna riesce ad ottenere piccoli ruoli o ruoli secondari in alcuni film negli anni Ottanta. Uno dei film con cui è riuscita a costruire pian piano la sua notorietà è stato Diario di un vizio di Marco Ferreri, seguito da La bella vita di Paolo Virzì, con cui ottenne il Nastro d’argento alla miglior attrice protagonista.

Nonostante le sue interpretazioni in ruoli drammatici e significativi, la Ferilli ha spesso preso parte ad un genere molto criticato dal pubblico e dagli esperti di cinema, i cosiddetti “cinepanettoni”. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attrice ha preso difese di questo genere e ha confessato: “Il cinepanettone è il film delle feste, legato da quasi un trentennio alla tradizione. Quest’anno c’è stata una virata sul buongusto, più attenzione alla sceneggiatura. Se portiamo a casa 15-17 milioni, come nelle previsioni, va bene. I conti si fanno alla fine delle feste. o difendo il made in Italy e mi auguro di fare altri 40 cinepanettoni!”.

Inoltre, sempre su questo argomento ha aggiunto: “Abbasso la colonizzazione culturale degli americani, se di cultura americana si può parlare. E poi ci copiano. È appena uscito il cinepanettone confezionato nella Grande Mela e questo vuol dire che il nostro genere è vitale. Ma noi, invece di proteggerlo, lo denigriamo”. Nonostante ciò, la donna ha avuto un “amante” molto conosciuto.

Il presunto “amante” di Sabrina Ferilli: di chi si tratta?

Per molti anni, hanno girato numerosi film di successo ed è stato più volte il presunto amante dell’attrice romana Sabrina Ferilli. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Stiamo parlando proprio di lui, Christian De Sica in alcuni dei cinepanettoni a cui la Ferilli ha preso orgogliosamente parte.

Nei film accanto all’uomo la Ferilli ha dimostrato di saper interpretare sia la moglie che l’amante perfetta del famoso RE per eccellenza di questo genere di film.

Una combo perfetta risultata vincente in Vacanze di Natale a Cortina, Natale a New York e Christmas in love.