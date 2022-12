Ginevra Lamborghini, tutta la verità sulla malattia: “Parliamo di cose serie…” | Ecco le sue condizioni

L’ex gieffina prima di rientrare nella Casa è stata sommersa dalle polemiche sulla sua malattia. Cosa è successo veramente

Ginevra Lamborghini è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip tra mille polemiche. Dopo essere stata squalificata per aver inneggiato al bullismo contro il coinquilino Marco Bellavia, alla ragazza è stata offerta la possibilità di rientrare per una settimana come ospite.

Il motivo principale è stato spiegato dallo stesso Alfonso Signorini durante una delle ultime puntate: “Ho sottolineato che Ginevra non entra per rientrare in gioco, ma – come prevede il regolamento del Grande Fratello anche in caso di squalifica – rientra se utile alle dinamiche nella casa. Il Grande Fratello è libero di farla entrare, così come è rientrato Alex Belli che era stato squalificato. È libero di mandare chi ritiene nella casa”.

Il vero motivo

Le dinamiche a cui si fa riferimento sono quelle che riguardano Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, che hanno lasciato qualcosa di incompleto nel loro rapporto e che buona parte dei telespettatori vorrebbe vedere assieme.

Ma a volte le cose non filano lisce come dovrebbero. Così quella che doveva essere una quarantena prima dell’ingresso nella Casa in modo da essere sicuri che la ragazza non portasse il virus agli altri concorrenti, si è trasformata in una vera quarantena. Ginevra ha contratto il covid, tanto che il conduttore ha spiegato: “Noi l’avevamo spedita in albergo perché sarebbe dovuta entrare nella casa, ma in realtà è diventata una quarantena vera perché si è presa il Covid”.

Molti però non hanno creduto nella malattia della cantante, ritenendola una strana coincidenza. Perché? Sui social hanno scritto: “Vorrebbe posticipare il suo ingresso al GF Vip per poter rivedere Antonino Spinalbese che, però, sarà fuori per qualche giorno. Da venerdì si lamenta per un problema di salute e la produzione ha accettato che il concorrente uscisse per vedere un medico. […] Resterà fuori dai giochi per circa 5 giorni, prima di rientrare.”

La replica di Ginevra Lamborghini

Durante una sua diretta social la sorella della più famosa Elettra ha voluto mettere a tacere queste voci mostrando l’esito del tampone e dichiarando nel contempo: “Qui c’è scritto ‘positivo’, ok? Non vi basta? Mi rendo conto che è ridicola questa cosa ma così almeno mettiamo a tacere qualcuno”.

In ogni caso la polemica è terminata poiché, una volta negativizzata, la ragazza lunedì 12 dicembre è entrata in Casa e l’incontro con Antonino Spinalbese è avvenuto, con buona pace di chi paventava il contrario. Ora resta da vedere cosa succederà nella prossima settimana.