Alba Parietti sempre più magra: cosa succede alla famosa showgirl? Ecco svelato il motivo

La bella showgirl è apparsa molto dimagrita e qualcuno le ha chiesto come mai. I veri motivi

Gli anni per Alba Parietti non passano mai. Da poco superati i 60, la bellissima showgirl è sempre come una 30enne. Dopo un periodo di relativa assenza dalla tv, dove oltre ad essere conduttrice da qualche anno è anche opinionista, presto la vedremo impegnata in un nuovo progetto.

Dopo diversi slittamenti la data di inizio sembra finalmente confermata, a febbraio Alba Parietti tornerà nel piccolo schermo alla guida di uno show tutto suo dal titolo Non sono una signora. Nel quale, a quanto sembra, vedremo i concorrenti esibirsi in abiti femminili davanti ad una giuria di famose drag queen.

Alba Parietti e il dimagrimento misterioso

Negli ultimi tempi Alba Parietti appare sempre più magra, e qualcuno si chiede cosa stia succedendo alla showgirl. La risposta è arrivata dal settimanale Nuovo che l’ha intervistata e sul quale leggiamo, dal titolo di copertina: “Alba Parietti ho perso sette chili perché…faccio l’amore più spesso!”. Sarebbe questo il motivo del dimagrimento repentino della showgirl?

La donna da qualche mese ha trovato un nuovo amore, il manager Fabio Adami, che le avrebbe fatto questo effetto. Ma le cose, a quanto pare, non starebbero esattamente così. Intervenuta sui social con un lungo sfogo ha infatti dichiarato su questo titolo: “È sufficiente leggere poi l’articolo per capire che è mistificato ad arte per far notizia su un giornale che non nominerò, i titoli non li fanno i giornalisti, servono per far vendere e rimbalzano, peggiorando il senso, così proprio perché violenti sul web senza controllo, senza rispettare il virgolettato, cioè le parole esatte che tu hai pronunciato”.

Insomma, parole che Alba non avrebbe mai pronunciato. E continua: “Non c’è niente che mi faccia più male che danneggiare le persone che amo, anche involontariamente e senza colpa se non la mia ingenuità del fidarmi sempre del prossimo, nel non chiedere di sapere come verrà titolato un pezzo, nel richiedere che venga rispettato il virgolettato e le parole esatte che pronuncio e non la loro mistificazione per il titolo ad effetto che faccia scalpore”.

La verità

Ma invece cosa ha detto davvero la Parietti in merito al suo dimagrimento? Le esatte parole dell’intervista sono: “Tanto per cominciare ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due […] Quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”.

Merito quindi semplicemente dell’amore e dell’appagamento che porta nella vita, del nuovo equilibrio che rende inutile cercare conforto nel cibo come spesso accade.