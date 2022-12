Flavio Insinna, sapete dove vive il noto attore? Una casa spettacolare | Non crederete ai vostri occhi

Il celebre presentatore romano vanta una lussuosa abitazione degna di nota. L’avete mai vista? Scopriamola insieme.

Come non amare un personaggio come Flavio Insinna, che ogni sera ci tiene compagnia con L’Eredità? Uno show che nel corso degli anni ha conquistato milioni di italiani. Grazie al suo carisma e alla sua simpatia il conduttore romano continua ad intrattenerci da oltre 4 anni.

Infatti Insinna ha preso le redini del programma nel 2018, quando Carlo Conti ha deciso di lasciare per dedicarsi ad altri progetti Rai. Una grande occasione per l’ex attore di Carabinieri, che in precedenza aveva condotto una sola puntata de L’Eredità. Quest’ultima è andata in onda il primo Aprile 2015, quando Flavio presentava Affari tuoi e Conti era ancora a L’Eredità. Perciò i due, per il Pesce d’Aprile hanno pensato bene di fare uno scherzo al pubblico e scambiarsi i ruoli.

La dimora di Flavio Insinna

Classe 1965, la carriera del conduttore non è cominciata sul piccolo schermo, bensì a teatro, dove si forma a livello professionale. Molti lo ricordano per il ruolo del capitano Flavio Anceschi in Don Matteo e di alcune apparizioni in film di successo come Metronotte e Il partigiano Johnny.

Dopo queste esperienze si dedica alla conduzione di Affari tuoi, programma targato Rai Uno che conduce dal 2006 al 2008, anno in cui decide di tornare a dedicarsi alla sua grande passione, il teatro. Nel 2014 però Insinna ritorna alla guida della trasmissione, che conduce fino al 2017. Nato e cresciuto a Roma, è proprio qui che ha deciso di stabilirsi.

Al momento risiede in un appartamento al centro della città, che condivide insieme alla sua compagna, Adriana Riccio. I due si sono conosciuti nel 2016, proprio durante una puntata di Affari tuoi, nella quale la donna, che rappresentava il Veneto, era stata scelta come concorrente. Da quello che sappiamo è stato un vero e proprio colpo di fulmine anche se i due sono usciti allo scoperto solo un anno dopo, vista la loro riservatezza in merito.

Infatti di Flavio sappiamo ben poco, soprattutto quando si tratta delle sua sfera sentimentale. Ma da quello che siamo riusciti ad estrapolare dai suoi social, dove conta più di 140 mila followers, abbiamo scoperto che la sua casa è decisamente unica nel suo genere, almeno in fatto di arredamento. Infatti, lo stile classico dell’appartamento non sembra minimamente riflettere la sua personalità carismatica ed intraprendente.

Sono presenti anche elementi moderni, come nel caso dello sgargiante divano, il quale però si allinea perfettamente con la sobria libreria. Sembra comunque un appartamento accogliente, anche per gli animali, che come abbiamo potuto notare, il conduttore ne ha almeno due. Insomma, un bel posto dove Insinna può passare i suoi momenti di tranquillità, lontano dai riflettori.