Kledi Kadiu, dopo il successo di Amici ci ha lasciato: l’addio doloroso al grande ballerino

Cosa è successo a Kledi Kadiu, il ballerino che abbiamo imparato a conoscere grazie ad Amici

Tutti gli appassionati del talent Amici di Maria De Filippi lo ricorderanno: Kledi Kadiu è stato per anni una delle presenze fisse del programma. Il ballerino, di origini albanesi, ha fatto il suo ingresso in studio dal 2001 al 2012, successivamente fino al 2017 è stato insegnante.

Ma Kledi è stato presente anche in diversi altri programmi, ad esempio Buona Domenica e C’è posta per te, e ha preso parte a qualche pellicola come il film Passo a due. Ma la passione e la carriera è quella della danza, e nel 2004 il ballerino apre la scuola Kledi Dance a Roma.

Kledi Kadiu: l’amore e le sofferenze

Nella vita privata Kledi Kadiu è sposato dal 2018 con la ballerina Charlotte Lazzari, di 18 anni più giovane; la coppia ha due bambini: Lea nata il 2016 e Gabriel nato nel 2021, che alla nascita ha avuto dei seri problemi di salute, per fortuna superati.

Come detto Kledi è di origini albanesi, e in passato si è trovato a raccontare del suo arrivo in Italia la prima volta, l’8 agosto del 1991, a bordo di una nave attraccata al porto di Bari. Le sue parole sono commoventi: “Eravamo in 20mila sulla nave Vlora, molti, moltissimi giovani, assetati di conoscenza e libertà, incoscienti e curiosi di sapere cosa c’era al di là del mare, convinti che avremmo lasciato per sempre l’Albania. La nostra delusione fu grandissima quando ci rimpatriarono tutti. Per molti di noi una sconfitta“. Lui aveva solo 17 anni.

Il ritorno in Patria

Oggi Kledi Kadiu è tornato nella sua Patria, anche se non definitivamente. Il ballerino infatti è stato chiamato come presidente di giuria dell’equivalente del nostro Ballando con le Stelle, che in Albania diventa Dancing with the Stars.

Una nuova esperienza che, prima di iniziare, intervistato da Topalbaniaradio ha raccontato così: “Tornare a Tirana mi ha emozionato molto, perché sto tornando a casa mia. Questo momento è stato per me la tentazione più difficile. Ho 2 figli, Gabriel che ha appena compiuto 1 anno e Lea che sta iniziando la prima elementare. Ho anche i miei impegni nelle scuole di ballo qui. Ma Charlotte ha capito questa situazione e mi ha esortato a partecipare. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro e di conoscere gli altri membri della giuria”.

E aggiunge: “È interessante che ogni volta che torno nel mio paese provo un’emozione diversa, lì ho le mie radici, i miei ex amici… non posso paragonarla all’esperienza che ho in Italia perché sono qui da 32 anni. Ma sono eccitato. È anche una grande responsabilità, perché il pubblico albanese ha molta conoscenza della danza. Quindi sarà un po’ difficile”.