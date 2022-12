Mediaset, dopo 20 anni non lo vedremo più: è morto così all’improvviso | È successo in queste ore

Dopo un sodalizio durato oltre venti anni, la Mediaset ha pubblicato la triste notizie, che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Ha lavorato con alcune delle personalità più grandi e apprezzati del piccolo schermo. Amato da tutti, se n’è andato improvvisamente. Tra dediche e storie strappalacrime, sono molte le celebrità che hanno deciso di rendergli omaggio online.

Una carriera passata nel mondo dello spettacolo, la maggior parte della quale passata a Mediaset, dove in poco tempo si è fatto amare da tutti. Ed è qui che era solito intrattenere il pubblico con il suo carisma e la sua intraprendenza. In questi anni ha collaborato con diversi programmi di successo, tutti ovviamente targati Mediaset.

Tra questi troviamo Ok! Il prezzo è giusto, il primissimo programma con cui ha collaborato, andato in onda dal 1983 al 1987 e condotto nel corso degli anni da Gigi Sabani, Iva Zanicchi, Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta. Proprio in questo game show era solito costruire dei siparietti insieme alle veline, intrattenendo non sollo il pubblico presente in studio ma anche i telespettatori.

Un addio a dir poco straziante, che ha lasciato sotto shock molti personaggi della televisione, soprattutto alcuni dei conduttori più celebri, con i quali ha collaborato a stretto contatto per molti anni. Tra di loro spunta uno dei volti più noti del piccolo schermo, Gerry Scotti, che ha scelto di omaggiare il suo collega con una bellissima dedica, postata sul suo profilo, dove conta quasi un milione di followers.

La dedica commovente

Nel post del conduttore milanese si legge quanto segue: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavano, ci mancherai. Giacomo Zoppi, soprannominato Jack, era conosciuto da tutti come lo scaldapubblico, che intratteneva i presenti in studio prima dell’inizio dei vari programmi e durante le pause pubblicitarie.

Una persona entrata sicuramente nel cuore di moltissime persone, come è accaduto a Scotti, con cui Jack ha collaborato per molti anni in varie trasmissioni televisive come Caduta libera, Passaparola e Chi vuol essere milionario?

Ad esprimere il suo dolore online ci ha pensato anche la Regina di Canale 5, Barbara D’Urso, che ha dedicato all’uomo una dedica alquanto commovente: “Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…”