Emma Marrone, la confessione intima sconvolge i fan: “Male, anzi malissimo…”

Emma Marrone e la confessione intima che sconvolge i fan della cantante: ecco cosa avrebbe riferito in una intervista

“Cercavo amore alla fine mi ero illusa fossi te“, recitava il testo di uno dei suoi brani che ha ricevuto parecchi consensi nel mondo della musica italiana, stiamo parlando di colei che Loredana Bertè ha definito l’erede del rock, Emma Marrone. Nonostante il grande successo raggiunto nel corso del tempo, la cantante ha fatto una confessione intima circa la sua situazione sentimentale e non solo che ha sconvolto parecchio gli animi dei fan.

La splendida Emma Marrone ha partecipato al famoso talent condotto d Maria de Filippi, Amici aggiudicandosi la vittoria e riuscendo allo stesso tempo ad incidere brani entrati nella classifica dei Top Singoli di quell’anno. Uno in particolare dal titolo Calore ha raggiunto il massimo delle prime posizioni delle classifiche, venendo certificato disco di platino per oltre 30 000 copie vendute.

La cantante, insomma, ha raggiunto un risultato planetario facendo conoscere il suo talento anche in Europa, avendo la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest del 2014 con il suo brano La mia città. Di recente, in una intervista al Corriere, la donna si toglie qualche sassolino dalla scarpa rivelando: “Venni massacrata: si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Måneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo. Non feci interviste con Paesi omofobi e razzisti e non arrivarono voti da loro”.

Circa il tema dell’amore, invece, Emma ha fatto una confessione intima che ha lasciato davvero senza parole tutti i suoi fan. In molti ricordano la relazione passata con Stefano De Martino, tradita poi dall’uomo con l’attuale moglie e compagna Belen Rodriguez. Ma come è cambiata la vita di Emma?

Emma Marrone e la confessione intima

Spesso la cantante Emma Marrone si mostra senza filtri su Instagram e, di recente, ha voluto rispondere alle domande postate sulle sue Instagram Stories, sorprendendo i fan con una rivelazione senza precedenti.

Un follower avrebbe chiesto all’artista da quanto tempo non facesse l’amore e la cantante ha risposto: “Dicembre scorso, quasi un anno fa. Lo so, male, anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”.

In effetti nell’ultimo periodo Emma ha preferito concentrarsi sulla sua carriera anche se, in passato le sue storie d’amore sono state spesso oggetti di gossip e di interesse pubblico.