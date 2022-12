Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è successo tutto così in fretta: si è rotto tutto di nuovo | Ecco cosa gli ha fatto

Non è ancora avvenuto il riavvicinamento della conduttrice svizzera all’imprenditore bergamasco, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni.

Una storia, quelle tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che ha fatto emozionare milioni di italiani, ma che purtroppo, dopo ben 10 anni insieme, è finita nel peggiore dei modi. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2011, e dopo tre anni, il 10 ottobre 2014 sono convolati a nozze.

Un giorno a dir poco indimenticabile, dove la coppia ha festeggiato circondata dai familiari e gli amici più stretti. Immancabile ovviamente anche la loro prima figlia, nata solamente alcuni mesi prima delle nozze.

Presente anche la primogenita di Michelle, Aurora, avuta dallo storico compagno della showgirl, Eros Ramazzotti, con il quale ha mantenuto ottimi rapporti, anche dopo la separazione avvenuta nel 2009.

La ventiseienne inoltre ha appena annunciato di aspettare un bambino dal suo compagno di lunga data, Goffredo. Una notizia che sicuramente avrà allietato i futuri nonni, in particolar modo Michelle, anche lei diventata mamma molto giovane.

É finita veramente tra Michelle e Tomaso?

La coppia ha annunciato la separazione alcuni mesi fa anche se già giravano alcune voci su una possibile crisi. Secondo alcuni amici, Michelle e Tomaso non avrebbero annunciato subito la separazione per il bene delle due figlie, la seconda della quale nata un anno dopo il loro matrimonio.

Dopo la fine della relazione, la conduttrice di Striscia la Notizia ha lasciato la loro casa di Bergamo e si è trasferita insieme alla sue figlie, a Milano, dove risiede tutt’ora. Infatti è proprio qui che la Hunziker è stata pizzicata poco tempo fa insieme al suo ex marito. Ma nonostante le indiscrezioni sembra non esserci stato un ritorno di fiamma. Una notizia che è stata poi confermata da Vittorio Feltri, lo stesso che ha fatto conoscere la coppia. Infatti, la Hunziker e Trussardi lo avevano scelto come testimone di nozze. Nonostante l’apparente gioia visibile nei loro occhi quando si sono rivisti, Michelle e Tomaso hanno deciso di mantenere le distanze.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista originario di Bergamo, i due al momento non sembrano che abbiano provato in alcun modo a ricongiungersi e la distanza non aiuta di certo. Lei abita nel capoluogo lombardo mentre lui continua a vivere nella stessa villa bergamasca. Quest’ultimo avrebbe addirittura confidato a Feltri che per i prossimi due anni vivrà da solo. Anche se il testimone della coppia spera in una riconciliazione futura, sembra che per ora questa non avverrà.