Paola Ferrari, la sofferta confessione della presentatrice: “Non può essere dimenticato”

Paola Ferrari e la confessione della presentatrice che non può essere affatto dimenticata: il motivo e la dichiarazione

La sua bellezza lascia davvero senza parole come anche il suo talento, in quanto come lei ne esistono ben poche appartenenti al mondo dello spettacolo con la stessa competenza e professionalità: si sta facendo riferimento a Paola Ferrari, giornalista e conduttrice Rai, punta di diamante dei programmi degli anni Novanta, fra cui La Domenica Sportiva e 90º minuto.

La Ferrari comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e dell’arte grazie ad alcuni fotoromanzi come Grand Hotel. Invece, il suo debutto televisivo avviene con il famoso programma Portobello, nel ruolo di centralinista, venendo confermata anche per l’edizione del 1977-1978. Viene assunta dall’azienda Rai con cui comincia a collaborare sia per la famosa Domenica Sportiva che per la conduzione del Tg 2 della notte che per l’approfondimentoTg2 Costume e Società .

Qualche tempo fa si è lasciata andare ad una lunga intervista ai microfoni di Vanity Fair in cui ha raccontato della malattia di cui soffre da un po’, la cefalea cronica grave. La conduttrice ha anche aggiunto che entrambi i figli sono nati con alcune malformazioni seppur non gravi ma che le hanno causato tanta sofferenza e moltissima preoccupazione: “Ho passato nove mesi con dolori allucinanti, al buio, il ghiaccio sulla testa. ti senti morire dal male ma hai paura di danneggiare il bambino, ti fai mille paranoie. E alla fine infatti, purtroppo, entrambi i miei figli sono nati con malformazioni. Alessandro alle vie urinarie: si è fatto un anno di antibiotici prima di essere operato a 15 mesi. Virginia al cuoio capelluto. Cose che poi si sono rivelate non gravi. Ma quando senti il medico dire che probabilmente ci saranno altri problemi, da madre non passi bei momenti”.

La bella Paola Ferrari non è riuscita ancora a dimenticare un evento che ha segnato la sua carriera lasciando un vuoto incolmabile.

Paola Ferrari e la confessione drammatica

La conduttrice Paola Ferrari, di recente si è lasciata andare ad un interessante intervista al settimanale Nuovo. Ha dato importanza alla nuova avventura alla guida del programma calcistico Domenica Dribbling, anche se c’e qualcosa che ancora oggi non è stata mandata giù dalla donna: l’estromissione dalla conduzione del pre e post partita del Mondiale 2022 in Qatar dalla Rai.

Il giornalista le ha chiesto se avesse mandato giù quella brutta notizia e, Paola, senza peli sulla lingua ha subito risposto in maniera chiara ma negativa: “No, non volto mai pagina: è lì aperta come nelle serie poliziesche dove c’è una lavagna su cui apprendono i vari indizi con le calamite…”

La conduttrice, inoltre, ha voluto precisare sempre nella stessa intervista che è importante guardare avanti e fare altre cose interessanti: “Per carattere tendo a non voltare pagina ma faccio altro…Voltarla vorrebbe dire mettere via qualcosa che non può essere dimenticato…Sto cercando di imparare ad essere zen e a mettere da parte il mio lato fumantino…”.