Maria De Filippi, la conduttrice l’ha “ucciso”: non si torna più indietro

Maria De Filippi va su tutte le furie e non le manda a dire, un cavaliere è stato asfaltato dalla padrona di casa: cosa è accaduto

Qualcuno la definisce la madre della televisione italiana e qualche altro la Regina della tv per eccellenza, ma in molti si chiedono come si potrebbe definire il talento di una donna come Maria De Filippi? La donna ha raggiunto massimi risultati in termini di share con i suoi programmi e la sua massima creatività divenendo una punta di diamante per l’azienda Mediaset. Il suo carattere è sempre diretto, umile e professionale e, in ogni situazione cerca sempre di trovare un punto di incontro e risolvere alcuni episodi che avvengono nelle sue trasmissioni. Questa volta, però, è andata su tutte le furie per un atteggiamento di un Cavaliere all’interno del dating Uomini e Donne.

Sono poche le donne che ancora oggi riescono a mantenere sempre saldo il loro pensiero cercando di non farsi condizionare dalla società. Un esempio è proprio Maria De Filippi, donna che oltre ad avere il talento per la conduzione, è sempre in grado di utilizzare le parole giuste al momento giusto dinnanzi le situazioni che si presentano nei programmi televisivi di cui è la “Madre Superiora”.

Come tutti ben sanno, Maria è al timone del noto dating alla ricerca dell’amore Uomini e Donne, in cui vi sono dame e Cavalieri del trono Over e corteggiatori/trici e Tronisti per il trono classico, tutti con un unico obiettivo: trovare l’anima gemella. Accanto alla presenza solida di Maria De Filippi vi sono gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari che esprimono la loro opinione circa le situazioni che si presentano all’interno del programma o nelle esterne (uscite al di fuori dello studio).

Questa volta a far perdere le staffe alla conduttrice ci ha pensato un Cavaliere del trono Over: il motivo ha lasciato tutti senza parole.

Maria De Filippi molto infuriata: ecco cosa è accaduto

Nella puntata del 7 Dicembre 2022 andata in onda su Canale 5 dello storico dating show Uomini e Donne, un Cavaliere ha fatto infuriare particolarmente Maria De Filippi per i suoi atteggiamenti e la donna ha utilizzato parole nude e crude senza se e senza ma: stiamo parlando di Biagio che finisce al centro dello studio per il rapporto con Silvia. I due hanno avuto una breve frequentazione e hanno vissuto momenti intimi, ma questo non ha impedito al cavaliere di manifestare interesse anche per un’altra donna del parterre, Paola.

Silvia, così ha accusato il Cavaliere di non aver fatto nulla per provare a recuperare il rapporto con lei e, nello stesso tempo l’opinionista Gianni Sperti dà del buffone all’uomo mentre Tina Cipollari definisce poveracce tutte le donne che cascano nel tranello di Biagio.

Proprio la conduttrice decide di mettere Biagio di fronte alle sue responsabilità e afferma: “Hai ballato con una, hai chiacchierato con l’altra e hai attaccato Paola quando ti ha dato il due di picche. Poi entra Silvia e dici ‘Non ho fatto niente’ […] A te non te ne frega niente di lei […] Ma che vuol dire siamo in due? Lei vuole avere una storia, Biagio, non vuole avere una tro**ata. Ti è più chiaro così? Ed è vergognoso che continui a dire ‘Eravamo in due’, ‘sti cavoli che eravate in due, lei non era lì per quello. Tu hai speculato sulla morte di suo marito, porca miseria è grave!”.