Sophie Codegoni, la lieta notizia dopo il grande spavento: “Rischiato di non farcela…”

Sophie Codegoni, la bella notizia dopo il dramma vissuto: una dichiarazione che ha sconvolto molti fan della coppia

Una bellezza incredibile e un successo cresciuto sempre di più cui la ragazza si è fatta conoscere all’interno del mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione in qualità di tronista del noto programma alla ricerca dell’amore Uomini e Donne: stiamo parlando di lei, Sophie Codegoni. Dopo la partecipazione al dating, la ragazza è riuscita ad entrare come concorrente nel Gf Vip 2021 e oggi ha comunicato ai suoi fan una splendida notizia dopo un momento molto spiacevole vissuto.

Originaria di Riccione, la ragazza cresce a Milano ed è la figlia di Valeria e Stefano, titolare di uno dei locali più in voga di Corso Como. Sono state tante le passioni che ha coltivato Sophie quando era una bambina, tra queste possiamo ricordare il pattinaggio. Inoltre, è importante ricordare che la ragazza ha sempre avuto un bellissimo rapporto con la sua famiglia e con il suo fratello più piccolo chiamato Riccardo.

Come accennato, la prima apparizione televisiva ed esordio per la giovane avviene nel 2020 quando partecipa in qualità di tronista al programma Uomini e Donne e conosce Matteo Ranieri, colui con cui inizierà una storia d’amore ma che si conclude a poche settimane dopo il dating. La storia tra i due non finisce molto bene, in quanto sui social la bella Sophie comunica ai suoi follower l’enorme distanza caratteri e divergenza che li divide. Matteo l’avrebbe definita pesante e molto giudicante.

Prima di diventare nota al mondo dello spettacolo, la ragazza lavorava nella moda per il brand dell’influencer Chiara Ferragni. Lo scorso anno ha partecipato al reality Grande Fratello Vip dove ha trovato l’amore con Alessandro Basciano. Di recente i due hanno fatto un lieto annuncio rivelando anche una notizia molto drammatica.

La lieta notizia e il dramma vissuto da Sophie Codegoni

Ospite a Verissimo, la coppia composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha scoperto il sesso del bambino in diretta televisiva. La notizia davvero molto bella è che la coppia ha scoperto di avere una bambina e presto convoleranno a nozze. Nonostante questo, la ragazza ha svelato un retroscena che ha preoccupato i fan.

La modella ha raccontato: “Ho scoperto di essere incinta a fine settembre. Ora sono al quarto mese mesi, io sono ancora incredula, sono alla 16esima settimana avanzata, è stato tutto molto veloce e allo stesso tempo tutto molto intenso. La nostra storia era scritta nel destino. Durante una visita ginecologica mi dissero che avrei fatto tanta fatica a rimanere incinta e che avrei rischiato di non farcela e, invece, è successo subito e nel momento più inaspettato ma anche il più giusto. Abbiamo la nostra casa, il nostro lavoro”.

Basciano, già papà, ha svelato di essere davvero felice di diventare una seconda volta genitore e ha raccontato un annedoto: “La prima volta Sophie mi ha fatto uno scherzo. Un giorno eravamo nel dubbio e lei mi fa uno scherzo con il test di gravidanza, facendomi credere che fosse incinta ma non era vero. Poi la seconda volta, quando mi ha messo davanti il test di nuovo non ci credevo, invece, stavolta era realtà”.