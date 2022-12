Jasmine Carrisi, preoccupano le sue condizioni: problemi di salute per la figlia di Al Bano

Jasmine Carrisi e le condizioni di salute davvero preoccupanti che lasciano senza fiato i fan: cosa riguardano i problemi?

Bella, intraprendente e solare, è così che si presenta agli occhi del mondo dello spettacolo e dei fotorafi che non hanno potuto non notare la somiglianza con la sua mamma: stiamo parlando di lei, la figlia d’arte del cantante Al Bano Carrisi e di sua moglie Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi. Molto attenta e attiva sui social, spesso mostra scatti derivanti alla sua vita privata e, questa volta in una Instagram Stories si è mostrata in condizioni di salute non ottimali preoccupando enormemente i fan.

La giovane Jasmine si è sempre mostrata bella, diretta e intraprendente ereditando dai suoi genitori la passione per la moda, per lo spettacolo e per la musica. Infatti, la ragazza oltre essere stata notata dai paparazzi durante la Mostra del Cinema di Venezia nel 2018 accanto a suo padre Al Bano e suo fratello Bido, ha conquistato l’attenzione mediatica per via della sua presenza a The Voice Senior sempre accanto al suo papà.

Il cantante, inoltre, ha sempre rivelato di avere un bel rapporto con la ragazza e nel corso della sua partecipazione al suo fianco a The Voice Senior, ha potuto notare anche il talento che la spinge a fare sempre di più e ad avvicinarsi al mondo musicale a 360 gradi. Il papà in quella occasione affermò: “lo sai che ti sto studiando? È la prima volta che facciamo qualcosa insieme e ti sto scoprendo… Pensavo fossi solo rap e trap e invece c’è molto altro..”.

Oggi la giovane vive a Cellino San Marco in Puglia con i suoi genitori ed è sempre molto attiva sui social. Spesso il pubblico si schiera in due parti: coloro che amano la ragazza e coloro che la criticano pesantemente; questo, ha creato parecchia sofferenza nella ragazza come stesso rivelato da lei in una intervista. Purtroppo, però, i fan che la seguono sui social hanno notato una Instagram Stories con una maschera d’ossigeno che ha preoccupato un po’ tutti.

Jasmine Carrisi e i problemi di salute

Spesso la figlia d’arte di Al Bano e Loredana Lecciso, molto attiva sui social, mostra parte integrante della sua vita. Di recente, però, in una Instagram Stories ha voluto immortalare il suo viso con una maschera d’ossigeno che non ha fatto altro che preoccupare i tanti fan che la seguono.

Non è ben chiaro se si tratti di Covid-19 o di qualche altra patologia ma la ragazza ha spiegato che forse un viaggio a Lourdes l’avrebbe davvero aiutata.

Ovviamente in chiave ironia, si intende. In molti augurano una pronta guarigione alla bellissima Jasmine e tutti sono sicuri che tornerà in splendida forma.