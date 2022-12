Gigi D’Alessio, a distanza di anni torna sulla Tatangelo: le parole a sorpresa del noto cantante

Il cantante Gigi D’Alessio sorprende i fan e torna a parlare della sua ex Anna Tatangelo: una vera sorpresa

Ancora oggi chiunque è sempre affascinato dai brani che scorrono nelle radio, ma ci sono alcuni che rendono tutto magnifico e che lo spettatore porta dentro per i suoi ricordi associati ad un particolare evento: questo spesso succede con i brani del cantante Gigi D’Alessio. Nel corso della sua carriera ha venduto 26 milioni di dischi in tutto il mondo facendo conoscere la sua musica bella, profonda e piena di significato. Nonostante la separazione con Anna Tatangelo da cui ha avuto un figlio di nome Andrea, il cantante a distanza di anni si sbottona sulla storia d’amore passata.

Sin da giovanissimo, il cantante Gigi D’Alesso si contraddistingue dal resto e matura la passione per la musica e il canto tanto che, a soli ventuno anni, dopo aver studiato da autodidatta alcuni strumenti musicali si diploma al conservatorio, divenendo il pianista ufficiale di Mario Merola. Questo ruolo cambierà per sempre la sua intera carriera.

Nel 1993, Gigi si presenta tra i BIG del Festival di Sanremo chiamato a quell’epoca Campioni, con il brano Non dirgli mai, cui si aggiudica la vittoria. Non solo: il brano in pochissimo tempo scala tutte le classifiche diventando disco d’oro in pochissimo tempo. Il successo di Gigi è stato portato in tutto il mondo attraverso i suoi concerti conquistando America, Australia, e Europa, fino al concerto sold out in pochissimo tempo sia all’Olimpico di Roma che al San Paolo di Napoli.

A seguire le redini del papà ci ha pensato LDA, che è stato confermato tra i BIG di questo Festival di Sanremo. Gigi, così, ha fatto sentire la sua vicinanza al ragazzo scrivendo delle parole davvero commoventi sui social: “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento. Sempre più orgoglioso di te. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo, papà”. In molti associano la figura di Gigi D’Alessio a quella di Anna Tatangelo, cantante e compagna di vita per ben quindici anni. L’uomo, di recente è tornato a parlare della rottura con la donna.

Gigi D’Alessio rompe il silenzio su Anna Tatangelo

Ancora una volta, dopo ben un anno dalla rottura del loro rapporto, si torna a parlare di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo che, dopo quindici anni di fidanzamento hanno voluto proseguire la vita in maniera separata. Oggi, il cantante ha avuto un figlio da Denise Esposito ritrovando la serenità persa. Il cantante ha voluto parlare del rapporto con Anna in un’intervista rilasciata al Corriere.

L’uomo ha confessato: “Eh, va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”.

I motivi circa la rottura della coppia non sono stati mai svelati anche se, voci del gossip affermano che questa può essere dovuta al fatto che Anna sognava un matrimonio che non è mai arrivato, nonostante Gigi si fosse separato dalla moglie ormai da tanto tempo. Oggi Anna è single, ha avuto altri flirt ma conclusi (come quello con Livio Cori), e oggi si dedica alla carriera e alla vita da mamma.