Valeria Fabrizi, la scoperta del brutto male: “…rivelato un tumore al rene” | La delicata operazione

Valeria Fabrizi e la dura lotta dell’attrice contro il brutto male che le ha sconvolto la vita: come lo ha scoperto, i dettagli della vicenda

La sua eleganza, raffinatezza e talento smisurato spiccano nel mondo dello spettacolo e fanno di lei una donna difficile da dimenticare, visto il segno indelebile che ha lasciato con i suoi meravigliosi film e la sua professionalità: stiamo parlando di Valeria Fabrizi. La sua carriera che dura da oltre mezzo secolo è cominciata dapprima in teatro e successivamente al cinema e in televisione. Tra i film di maggiore successo cui il pubblico ha goduto della sua presenza possiamo citare Sei forte maestro e Che Dio ci aiuti. Purtroppo, però, ha dovuto fare i conti contro un brutto male che ha sconvolto per sempre la sua vita.

Originaria di Verona, cresce con sua mamma e sin dalla giovinezza matura la grande passione per il mondo dello spettacolo, tanto da esordire nel famoso Fotoromanzi, ottenendo una piccola parte in Ridere! Ridere! Ridere!. A cavallo tra gli anni Cinquanta e Settanta, l’attrice comincia non solo a far conoscere il suo talento nella recitazione, ma anche quello canoro in cui spiccano le sue meravigliosi doti che sorprendono il pubblico e numerosi registi.

Il debutto in cui comincia a lasciare segni indelebile avviene nel lontano 1964, in Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde e Storia di Rossella O’Hara in tv con Tata Giacobetti, attore, collega e suo marito. Per molto tempo, però, la Fabrizi comincia ad apparire sempre meno in televisione fino a scomparire per diversi anni. Qualche anno fa, la rinascita: il suo volto spicca in importanti fiction televisive che hanno ottenuto un grandissimo successo come Che Dio ci aiuti nel ruolo della madre superiora.

Per quanto concerne la vita sentimentale, come anticipato, la donna è legata a Tata Giacobetti da cui ha avuto l’unica figli di nome Giorgia. Il matrimonio, però, dura fino al 1988 quando l’uomo muore per un infarto. Nonostante la sua forza, la Fabrizi ha dovuto affrontare un problema di salute che le ha cambiato totalmente la vita.

Valeria Fabrizi e la lotta contro il brutto male

Ospite di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, Valeria Fabrizi ha voluto raccontare a cuore aperto insieme a sua figlia Giorgia numerosi momenti della sua vita, dal lutto di suo marito (sopra citato) alla lotta contro la malattia, un tumore, che qualche tempo fa l’ha colpita. Ha raccontato di aver rinunciato ad operarsi immediatamente ma di averlo fatto successivamente grazie a sua figlia.

Nel dettaglio, l’attrice ha raccontato: “Fu mia figlia Giorgia che me lo disse. Un intruso che mi è stato indifferente. ho lavorato anche con i tubicini e altro, ma sono riuscita a finire il lavoro e oggi ne sono orgogliosa”.

Inoltre, ha parlato della malattia anche nei salotti di Domenica In rivelando: “All’inizio pensavo fosse solo una colica renale, poi le analisi avevano rivelato un tumore al rene che andava rimosso al più presto. ho affrontato questa malattia e l’ho fatto con disinvoltura. Ho detto: ‘Ti frego io!’…”-aggiungendo- “Essere sempre impegnata sul set mi ha aiutata a fronteggiare la mia malattia… La miglior terapia è stata quella di ignorare il tumore dato che volevo solo scacciarlo dal mio corpo”.